Модель будущего: как в Тункинском парке уживаются люди и уникальная природа

Тункинский национальный парк — одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий России. Парк находится в Бурятии, его часть включена в состав участка Всемирного природного наследия и расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Чем уникален нацпарк — в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди объясняет его директор Валерий Енжапович Гулгонов.
Валерий Енжапович — уроженец Тункинского района, на территории которого и расположен парк. Или район расположен на территории парка? Ответ на этот вопрос интересует и самих жителей Тунки, но об этом поговорим позже.
Детство Валерия Енжаповича прошло именно в этих местах, а после окончания школы он уехал — учился, работал и вернулся только через 40 лет.
"Это был мой морально-этический долг перед родиной и земляками, я принял решение приехать, жить и работать", — комментирует свое решение Гулгонов.
"Рабочий день у нас обычно в деревне начинается с семи часов утра", — говорит Валерий Енжапович. А когда он заканчивается — зависит от обстоятельств.
Дары природы
"Национальный парк был образован для охраны уникальных природных комплексов Восточного Саяна, Хамар-Дабана. И сама территория нацпарка расположена между двумя великими озерами Азии — Байкалом и Хувсгел-Нуур", — говорит Валерий Енжапович.
Огромную территорию парка — 1 183 662 га — занимают леса, это основной тип растительности: кедрово-лиственничные и сосновые леса занимают больше половины территории парка. Чуть меньше лесов из ели сибирской, пихты, березы, осины, тополя и древовидных ив.
Национальный парк — единственное на планете место, где растет эндемик мегадения Бардунова (Тункинская).
"Это небольшое растение, которое произрастает только в Тунке — это еще одна уникальная особенность", — объясняет Валерий Енжапович.
Сам парк находится на границе с Монголией, и Гулгонов надеется, что в следующем году удастся подписать соглашения между Россией и Монголией, и тогда Тункинский и Хубсугульский (Монголия) национальные парки станут единой трансграничной особо охраняемой природной территорией.
Национальный парк или административный район?
Тункинский национальный парк уникален еще и тем, что на его территории находится одноименный административный район, то есть Тункинский район полностью расположен на территории ООПТ.
"Это 34 населенных пункта, 22 тысячи жителей, и у нас очень много бальнеологических курортных мест — посетителей в год более 250 тысяч", — поясняет Валерий Енжапович.
Такое "пересечение" накладывает определенные трудности как на быт местных жителей, так и на деятельность хранителей природы.
"Представляете, нам надо жить и работать и охранять, а район должен заниматься полной экономической и социальной деятельностью. Тем более, у нас транзит идет за границу — есть пункт перехода границы между Россией и Монголией", — рассказывает Валерий Енжапович.
По его словам, национальный парк не только охраняет территорию, но и помогает жителям — предоставляет государственные услуги: обеспечивает их дровяной и деловой (ее можно использовать для производства) древесиной.
В августе этого года на Байкал приезжал Владимир Путин, национальному парку удалось донести до него этот вопрос. Президент поручил правительству России урегулировать вопрос правового режима земель населенных пунктов, которые находятся в границах национальных парков.
"Я думаю, что у нас, с одной стороны, сложно, но, с другой стороны, я глубоко убежден, что весь район на территории национального парка — это модель будущего. Модель будущего, потому что люди на таких интересных территориях должны уметь рационально использовать природные ресурсы и в то же время сохранять уникальные природные комплексы", — отмечает Валерий Енжапович.
Беседовала Алина Семенова