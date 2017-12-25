Модель будущего: как в Тункинском парке уживаются люди и уникальная природа

Тункинский национальный парк — одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий России. Парк находится в Бурятии, его часть включена в состав участка Всемирного природного наследия и расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Чем уникален нацпарк — в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди объясняет его директор Валерий Енжапович Гулгонов.

Валерий Енжапович — уроженец Тункинского района, на территории которого и расположен парк. Или район расположен на территории парка? Ответ на этот вопрос интересует и самих жителей Тунки, но об этом поговорим позже.

© Тункинский национальный парк Валерий Енжапович Гулгонов - директор Тункинского национального парка © Тункинский национальный парк Валерий Енжапович Гулгонов - директор Тункинского национального парка

Детство Валерия Енжаповича прошло именно в этих местах, а после окончания школы он уехал — учился, работал и вернулся только через 40 лет.

"Это был мой морально-этический долг перед родиной и земляками, я принял решение приехать, жить и работать", — комментирует свое решение Гулгонов.

Когда ему было 58 лет, Валерий Енжапович вернулся домой, в Тункинский район, и вот уже 10 лет он работает здесь директором национального парка. В разлуке Гулгонов успел послужить в комсомольских и партийных органах, главой района, председателем Госкомитета экологии и природопользования, руководителем администрации президента и правительства республики, поэтому, как он сам говорит, его экологическая стезя продолжается уже более четверти века.

"Рабочий день у нас обычно в деревне начинается с семи часов утра", — говорит Валерий Енжапович. А когда он заканчивается — зависит от обстоятельств.

Дары природы

"Национальный парк был образован для охраны уникальных природных комплексов Восточного Саяна, Хамар-Дабана. И сама территория нацпарка расположена между двумя великими озерами Азии — Байкалом и Хувсгел-Нуур", — говорит Валерий Енжапович.

Огромную территорию парка — 1 183 662 га — занимают леса, это основной тип растительности: кедрово-лиственничные и сосновые леса занимают больше половины территории парка. Чуть меньше лесов из ели сибирской, пихты, березы, осины, тополя и древовидных ив.

© Тункинский национальный парк Национальный парк был образован для охраны уникальных природных комплексов Восточного Саяна и Хамар-Дабана © Тункинский национальный парк Национальный парк был образован для охраны уникальных природных комплексов Восточного Саяна и Хамар-Дабана

В Тункинском национальном парке богатый животный мир: краснокнижные животные и птицы — ирбисы, северные олени, алтайские пищухи, улары, манулы и все животные, которые обитают в Восточной Сибири. Краснокнижные растения представлены родиолой розовой,рододендроном Адамса, маральим корнем, караганой гривастой и многими другими.

Национальный парк — единственное на планете место, где растет эндемик мегадения Бардунова (Тункинская).

"Это небольшое растение, которое произрастает только в Тунке — это еще одна уникальная особенность", — объясняет Валерий Енжапович.

Сам парк находится на границе с Монголией, и Гулгонов надеется, что в следующем году удастся подписать соглашения между Россией и Монголией, и тогда Тункинский и Хубсугульский (Монголия) национальные парки станут единой трансграничной особо охраняемой природной территорией.

Национальный парк или административный район?

Тункинский национальный парк уникален еще и тем, что на его территории находится одноименный административный район, то есть Тункинский район полностью расположен на территории ООПТ.

"Это 34 населенных пункта, 22 тысячи жителей, и у нас очень много бальнеологических курортных мест — посетителей в год более 250 тысяч", — поясняет Валерий Енжапович.

Такое "пересечение" накладывает определенные трудности как на быт местных жителей, так и на деятельность хранителей природы.

"Представляете, нам надо жить и работать и охранять, а район должен заниматься полной экономической и социальной деятельностью. Тем более, у нас транзит идет за границу — есть пункт перехода границы между Россией и Монголией", — рассказывает Валерий Енжапович.

По его словам, национальный парк не только охраняет территорию, но и помогает жителям — предоставляет государственные услуги: обеспечивает их дровяной и деловой (ее можно использовать для производства) древесиной.

© Тункинский национальный парк Тункинский национальный парк уникален еще и тем, что на его территории находится административный Тункинский район © Тункинский национальный парк Тункинский национальный парк уникален еще и тем, что на его территории находится административный Тункинский район

© Фото предоставлено Фондом сохранения и изучения снежного барса (ирбиса), и редких видов горной фауны В Тункинском нацпарке зафиксированы два ирбиса

"У нас есть и другие сложности, не все вопросы землепользования урегулированы, вопросы предоставления земельных участков. Все предприятия и хозяйствующие субъекты, которые расположены в Тункинском национальном парке, то есть в Тункинском районе, должны получать разрешение на свою деятельность в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Для того чтобы получить разрешение на строительство, надо тоже обращаться в Москву, и так же ввести в эксплуатацию школу, фельдшерский-акушерский пункт — хозяйствующим субъектам, муниципальным организациям надо все это делать через Министерство природных ресурсов и экологии России", — рассказывает Валерий Енжапович.

В августе этого года на Байкал приезжал Владимир Путин, национальному парку удалось донести до него этот вопрос. Президент поручил правительству России урегулировать вопрос правового режима земель населенных пунктов, которые находятся в границах национальных парков.

"Я думаю, что у нас, с одной стороны, сложно, но, с другой стороны, я глубоко убежден, что весь район на территории национального парка — это модель будущего. Модель будущего, потому что люди на таких интересных территориях должны уметь рационально использовать природные ресурсы и в то же время сохранять уникальные природные комплексы", — отмечает Валерий Енжапович.

Беседовала Алина Семенова