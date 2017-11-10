К территории Прибайкальского нацпарка присоединят острова Малого моря

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дорожная карта поэтапного расширения территории Прибайкальского национального парка утверждена в правительстве РФ, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.

"Одно из приоритетных направлений работы сегодня — расширение территории Прибайкальского национального парка за счет включения в его границы островов Малого моря и территорий миграции оленей. Речь идет о 4 тысячах гектаров. Это огромная работа, которая разбита на 12 этапов", — сообщил он.

Рамазанов также добавил, что дорога в поселок Хужир на острове Ольхон и ряд территорий, где уже ведется хозяйственная деятельность, будут исключены из природоохранной зоны. По его словам, этот вопрос стоял на повестке дня более 30 лет.

В соответствии с дорожной картой работа по изменению границ нацпарка будет проводиться с декабря 2017 года по март 2019 года.

Умар Рамазанов был назначен исполняющим обязанности директора "Заповедного Прибайкалья" 9 ноября в соответствии с приказом Минприроды РФ. Ранее он работал заместителем руководителя учреждения по административно-правовой работе. 30 октября ведомство расторгло трудовой договор с директором ФГБУ Михаилом Яблоковым.