"День вулкана – 2017" – лучшее туристическое событие Года экологии

Также проекту был присвоен статус национального события 2018 года.
Праздник "День вулкана" уже давно стал одним из главных туристических событий на Камчатке и полюбился жителям и гостям полуострова. Мероприятие проводится в Камчатском крае с 2008 года. Праздник проходит в течение нескольких дней параллельно на двух площадках: у подножия Козельского вулкана и на Авачинском перевале, входящем в границы природного парка "Налычево". На особо охраняемой природной территории регионального значения в рамках праздника традиционно проводятся спортивные и эколого-просветительские мероприятия.