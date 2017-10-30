"День вулкана – 2017" – лучшее туристическое событие Года экологии

"День вулкана – 2017" стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии", сообщается на сайт природного парка "Вулканы Камчатки".

Также проекту был присвоен статус национального события 2018 года.

Праздник "День вулкана" уже давно стал одним из главных туристических событий на Камчатке и полюбился жителям и гостям полуострова. Мероприятие проводится в Камчатском крае с 2008 года. Праздник проходит в течение нескольких дней параллельно на двух площадках: у подножия Козельского вулкана и на Авачинском перевале, входящем в границы природного парка "Налычево". На особо охраняемой природной территории регионального значения в рамках праздника традиционно проводятся спортивные и эколого-просветительские мероприятия.