Человек у истоков Амура

Сохондинский природный биосферный заповедник находится на юге Забайкальского края, у самой границы с Монголией. Его название вряд ли многое скажет непосвященному человеку, а расположение и непростые климатические условия не способствуют привлечению тысяч туристов. Тем не менее эта заповедная территория занимает около полумиллиона гектаров и является одним из тех уголков страны, где еще можно встретить многие редкие и исчезающие виды растений и животных, включая манула и снежного барса. Кроме того, именно на территории резервата находится исток одной из крупнейших рек Дальнего Востока – Амура.

"Заповедник расположен на мировом водоразделе рек Северного Ледовитого и Тихого океанов, — рассказывает директор заповедника Виктор Яшнов. — Река Ингода начинается в самом центре заповедника, на гольце Сохондо на высоте более 2500 метров над уровнем моря, и несет свои воды в даурские степи и лесостепи. Сливаясь с рекой Онон, она образует реку Шилку, а та, сливаясь с Аргунью, образует великую реку Амур. С другой стороны гольца Сохондо начинается река Большая Буреча, которая, впадая в Чикой, а потом в Селенгу, несет свои воды в озеро Байкал и в Северный Ледовитый океан".

Яшнов стоит у истоков Амура уже почти 40 лет, хотя родился в Сарове, недалеко от другой великой российской реки — Волги. "Сколько себя помню, я всегда любил лес, поэтому окончил Московский лесотехнический институт и в 1977 году сам поехал в Саяно-Шушенский заповедник. Там отработал четыре года, потом по семейным обстоятельствам нужно было менять место работы. Главохота РСФСР предложила мне несколько вариантов, я выбрал Сохондо", — говорит он.

© Виктор Яшнов Директор Сохондинского природного биосферного заповедника Виктор Яшнов © Виктор Яшнов Директор Сохондинского природного биосферного заповедника Виктор Яшнов

Придя в 1981 году работать главным лесничим в Сохондинский заповедник, в 1990 году он возглавил его и с тех пор является бессменным хранителем этих заповедных земель.

Звери не признают границ

Впервые эти места были исследованы еще в конце XVIII века экспедицией под руководством Никиты Соколова, ученика великого натуралиста Петера Симона Палласа, и к началу XX века уже несколько групп ученых совершили восхождение на голец Сохондо, подробно описав местную природу. Заповедник, образованный здесь в 1973 году, изначально был задуман как комплексный резерват для охраны всех здешних видов животных и растений и мест их обитания. А природа здесь богата и разнообразна — на территории заповедника расположены различные природные зоны.

В горах на высотах более 2000 метров над уровнем моря расположены гольцы — голые вершины, где кроме камня, скал и лишайников практически ничего нет, объясняет Яшнов. Зато очень разнообразна таежная зона: на высотах около 2000 метров пояс кедровых лесов, ниже — лиственничники, потом сосняки, березняки и осинники. Степные пейзажи южных склонов гор и долин рек вносят колорит в разнообразие природных ландшафтов, и все это скрашивается причудливыми скалами, высокогорными и степными озерами и бурными реками с кристально чистой ледяной водой.

© Виктор Яшнов В заповеднике пересекаются различные ландшафты, формируется мозаичный растительный мир, и в таких условиях обитают самые разнообразные животные © Виктор Яшнов В заповеднике пересекаются различные ландшафты, формируется мозаичный растительный мир, и в таких условиях обитают самые разнообразные животные

"Так как здесь пересекаются различные ландшафты — даурские сухие, влажные, долинные и луговые степи встречаются с горной таежной Даурией, — формируется мозаичный растительный мир. Тополя, черемуха, шиповник, в долинах степных рек — абрикос сибирский, ильм японский, по склонам степей и далее вверх — лесостепи с осинниками, березняками, рододендроном. Есть несколько видов орхидей, ирисов, лилий, радиол", — рассказывает он.

Естественно, в таких условиях обитают самые разнообразные животные. В тайге живут медведи, волки, изюбри, лоси, кабарга, соболь, в лесостепных районах — косуля, барсук, кабан, хорь, колонок, в степи — дзерен, манул, монгольский суслик тарбаган. По словам Яшнова, если спуститься с Сохондо, то на протяжении 50 километров можно увидеть белую куропатку в гольцах, рысь и росомаху в тайге, лебедей, журавлей и дрофу в степи. А еще в заповеднике гнездится много крупных хищных птиц.

И при этом многие местные обитатели имеют "двойное гражданство". "Территория охранной зоны и заказник "Горная степь" на протяжении около 150 километров выходят на государственную границу с Монголией, — говорит директор. — Животные бегают туда-сюда: таежные — в Монголию, степные — в Россию, рыба на зиму спускается в Монголию, весной возвращается назад".

© Виктор Яшнов Заповедник занимает всего около 5% площади района, а 95% — это охотничьи угодья, общедоступные леса и степи © Виктор Яшнов Заповедник занимает всего около 5% площади района, а 95% — это охотничьи угодья, общедоступные леса и степи

Поэтому на протяжении последних 20 лет российские ученые работают в постоянном контакте со своими монгольскими коллегами из Онон-Бальджинского национального парка и Хан-Хентэйского заповедника и рассчитывают, что в ближайшем будущем между странами будет подписано соглашение о создании трансграничной охраняемой природной территории "Истоки Амура".

Тайги и без заповедника хватает

Впрочем, дел достаточно и в нынешних границах заповедника. Рабочий день директора формально начинается в 8 утра, хотя сам Яшнов на работе уже с семи. "Анализирую прошедший день, смотрю новые вводные, почту, планирую — это все до начала работы, а в 8.00 уже планерка с замами. До обеда живая работа с людьми, после бумаги и интернет. Работаю сколько нужно: бывает до пяти вечера, иногда дольше, а порой приходится брать работу на дом — в зависимости от загрузки".

Если загрузка позволяет, то одну неделю в месяц директор старается проводить в поле — важен личный контроль состояния вверенных территорий и, конечно, их охрана. Хотя плотность населения в окрестных районах невелика, местные жители, по словам Яшнова, отменные охотники. "Да и социально-экономическое положение на селе в настоящее время оставляет желать лучшего, а людям надо жить, растить детей, поэтому тайга для многих является большим подспорьем", — говорит он.

© Виктор Яшнов Территория охранной зоны выходит на государственную границу с Монголией, поэтому многие животные бегают туда-сюда: таежные — в Монголию, степные — в Россию © Виктор Яшнов Территория охранной зоны выходит на государственную границу с Монголией, поэтому многие животные бегают туда-сюда: таежные — в Монголию, степные — в Россию

Для охраны в заповеднике используют все доступные средства. Здесь есть кордоны на подступах к заповеднику, там, где подходят дороги, на них постоянно проживают люди. Есть четыре оперативных группы, различная техника (машины, снегоходы, мотоциклы), кони, различное оборудование (скрытые приборы фотовидеофиксации, связи). Кроме того, сотрудники стараются работать с населением, начиная с детских садов и заканчивая пенсионерами.

"Но еще хорошо, что вокруг много тайги. Заповедник занимает всего около 5% площади района, а 95% — это охотничьи угодья, общедоступные леса и степи", — добавляет директор.

Там, где первозданная природа

Люди, которым в заповеднике, безусловно, рады — это туристы. Ежегодно природоохранную территорию посещают всего 100-200 человек, причем в основном в летние месяцы, когда позволяет погода, но для них действуют семь различных экологических маршрутов.

Самый популярным, по словам Яшнова, по сей день остается маршрут, по которому более 200 лет назад на вершину Сохондо поднялся участник экспедиции Палласа. Хотя и другие экотропы дают возможность окунуться в неповторимый мир первозданной природы и насладиться ее красотами.

© Виктор Яшнов В горах на высотах более 2000 метров над уровнем моря расположены гольцы — голые вершины, где кроме камня, скал и лишайников практически ничего нет. Зато очень разнообразна таежная зона: кедровые леса, лиственничники, сосняки, березняки и осинники. © Виктор Яшнов В горах на высотах более 2000 метров над уровнем моря расположены гольцы — голые вершины, где кроме камня, скал и лишайников практически ничего нет. Зато очень разнообразна таежная зона: кедровые леса, лиственничники, сосняки, березняки и осинники.

Для комфортного проживания туристов на кордонах установлены гостевые дома, оснащенные всем необходимым, а любители многодневных походов могут останавливаться в зимовьях, где также созданы условия для отдыха.

Рады в заповеднике и волонтерам, но из-за большой удаленности от населенных пунктов они, к сожалению, редкие гости, сетует директор.

Есть надежда, что привлечь людей помогут Год экологии и празднование 100-летия заповедной системы России. Все мероприятия, проводимые в Сохондинском заповеднике в этом году, приурочены к этим знаменательным событиям.

"В июле в честь столетия заповедной системы впервые был организован семейный спортивный марафон, в разгар летних каникул для ребят были проведены экологические слеты — краевой "Друзья заповедных островов" и международный "Истоки Амура", которые также были приурочены к этой дате. Не забыты и старожилы заповедного дела, вложившие огромный вклад в становление и развитие Сохондинского заповедника: цикл очерков о них транслируется по радио. Кроме того, проводился ряд региональных и районных фотовыставок, посвященных юбилею заповедной системы", — рассказывает Яшнов.

Кстати, директор и сам увлекается фотографированием дикой природы. В его портфолио уже есть два изданных фотоальбома и несколько выставок.

"Мои любимые места, — говорит он, — там, где первозданная природа, где нет людей на сотню верст вокруг, где ты предоставлен сам себе и никто тебе не мешает ни в мыслях, ни в действиях".

Беседовал Александр Зиновьев