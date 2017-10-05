За лето Кенозерский национальный парк посетили 8000 туристов

Помимо посетителей из Архангельской области и Республики Карелия большой интерес к заповедной территории проявили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Мурманска, Калининграда, Великого Новгорода, Вологды, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода, а также Оренбурга и Новосибирска. Кроме того, летом парк посещали граждане Литвы, Швеции, Италии, Германии, Англии, Франции и Китая.
За лето более 2500 человек в сопровождении экскурсоводов прошли по экологическим тропам и экскурсионным маршрутам парка.
Как отмечается в сообщении, несмотря на окончание летнего сезона, парк ждет гостей и готов предложить им разнообразный и интересный отдых. Кроме того, у всех желающих уже сейчас есть возможность организовать празднование Нового года и Рождества в заповедном месте.