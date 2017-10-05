За лето Кенозерский национальный парк посетили 8000 туристов

За три летних месяца Кенозерский национальный парк посетили 8000 туристов, сообщает пресс-служба парка. Летний сезон в Кенозерье и "Онежском Поморье" по традиции является самым интенсивным по посещаемости. Всего за девять месяцев 2017 года визит-центр парка в Архангельске, Кенозерье и "Онежское Поморье" посетило более 17 000 человек.

Помимо посетителей из Архангельской области и Республики Карелия большой интерес к заповедной территории проявили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Мурманска, Калининграда, Великого Новгорода, Вологды, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода, а также Оренбурга и Новосибирска. Кроме того, летом парк посещали граждане Литвы, Швеции, Италии, Германии, Англии, Франции и Китая.

За лето более 2500 человек в сопровождении экскурсоводов прошли по экологическим тропам и экскурсионным маршрутам парка.

Как отмечается в сообщении, несмотря на окончание летнего сезона, парк ждет гостей и готов предложить им разнообразный и интересный отдых. Кроме того, у всех желающих уже сейчас есть возможность организовать празднование Нового года и Рождества в заповедном месте.