Девять лошадей Пржевальского выпущены на волю

28 сентября девять лошадей Пржевальского выпущены из акклиматизационного загона на территорию заповедника "Оренбургский", сообщает пресс-служба Минприроды России.

Осенью 2016 года в заповедник были завезены 14 диких лошадей из Венгрии. В течение года лошади под наблюдением российских специалистов проходили акклиматизацию. Специалисты центра реинтродукции вели научный мониторинг — изучение поведения, питания, паразитологии, демографической, социальной, пространственной структуры популяции.

На волю выпущено только девять животных: восемь кобыл в возрасте трех и четырех лет, а также шестилетний жеребец Нерон. Остальные жеребцы останутся пока в своем загоне, чтобы не мешать репродуктивным группам осваиваться и делить территорию.

Это вторая партия выпущенных лошадей. Первая партия была привезена из Франции в 2015 году. 3 октября 2016 года впервые в мире шесть лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу, на участок "Предуральская степь".

Как ранее отмечал глава Минприроды России Сергей Донской, реинтродукция лошади Пржевальского — беспрецедентный проект восстановления с нуля на исконной территории целого вида — сегодня лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Российской Федерации как исчезнувший из природы вид.

Директор заповедника "Оренбургский" Рафиля Бакирова рассказала, что две самые смелые кобылы, на которых они делали ставки, что они выйдут первыми, как раз и повели себя непредсказуемо: "Если раньше эти лошади были самые смелые, с большим интересом подходили и к людям, и к воротам, то на этот раз повели себя как истинные дикие животные. Положение спас жеребец, который первым пересек границу загона. После этого процесс можно считать состоявшимся — кобылы последовали за ним в вольную степь".

Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100-150 особей.