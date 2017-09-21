На границе Томской и Новосибирской областей появится новый заповедник

Новый государственный природный заповедник "Васюганский" будет создан на границе Томской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Заповедник учреждается для обеспечения охраны крупнейшей болотной системы северного полушария планеты — уникального природного комплекса Васюганских болот, являющегося эталоном заболоченных ландшафтов южной части лесной зоны Западной Сибири", — приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.

Особо охраняемая природная территория будет расположена в Бакчарском районе Томской области и в Северном и Убинском районах Новосибирской области. Общая площадь заповедника составит примерно 615 гектаров.

На территории, которую будет занимать заповедник, насчитывается 26 видов редких и исчезающих видов растений, два из которых занесены в Красную книгу России. Помимо этого здесь обитают лоси, бурые медведи, рыси и 41 вид редких животных.

Большое Васюганское болото, расположенное в центральной части междуречья Оби и Иртыша, включено в предварительный Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.