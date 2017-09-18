В Мордовском заповеднике обнаружили гнезда редких птиц

В ходе ряда мероприятий по изучению редких видов птиц в Мордовском государственном природном заповеднике было сделано несколько важных открытий. Например, сотрудники особо охраняемой природной территории обнаружили новое гнездо орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, сообщает портал "Заповедная Россия".

Кроме того, впервые за долгие годы в заповеднике были найдены места гнездования серого сорокопута. Последний раз его следы были замечены в 1936 году. Также в двух точках ООПТ госинспекторы и научные сотрудники встретили черного аиста, однако гнезд этой редкой птицы пока найти не удалось.

На территории заповедника было замечено и несколько редких для Мордовии видов. Среди них — лебедь-шипун, орел-карлик, дупель, клинтух, белая сова, зеленый и трехпалый дятлы, обыкновенный ремез и многие другие.

В рамках исследования впервые в регионе доказано гнездование одной из самых маленьких и редких сов — сплюшки, а на территории заповедника обследованы места обитания серого журавля и определена успешность его размножения.