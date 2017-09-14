17 тысяч волонтеров очистили Байкал от мусора

ИРКУТСК, 14 сен — РИА Новости. Акция "Вода России" и экомарафон "360 минут" прошли на Байкале, в мероприятиях приняло участие почти 17 тысяч добровольцев, сообщил представитель Министерства природных ресурсов и экологии России Илья Разбаш на Байкальском международном экологическом водном форуме.

"Для того чтобы привнести свой вклад в экологическое благополучие одного из красивейших регионов России и ценнейшего естественного резервуара пресной воды в мире, в Иркутскую область и Бурятию прибыли экологические активисты со всей страны — из Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, а также волонтер из Америки", — рассказал Разбаш.

Участники экологической акции очистили практически всю береговую линию Байкала — территорию более 1,2 тысячи гектаров — за 6 часов. Мусор собрали даже со дна озера с помощью аквалангистов. По словам Ильи Разбаша, в ходе уборки было собрано почти 40 тысяч мешков мусора, а также металлолом и бытовые отходы — все они утилизированы и частично переработаны. Помимо этого в Байкальском заповеднике были посажены 52 дерева, а также проложена экотропа для людей с ограниченными возможностями.

"Это хороший пример, как бизнес и общественность объединяются, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Результат акции — не только тонны собранного мусора, но и формирование запроса молодежи на участие в природоохранной повестке. И это большой шаг к повышению экологической культуры в целом", — отметил глава Минприроды Сергей Донской.

Акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" стала одним из ключевых мероприятий Года экологии в России. Проект, организованный Минприроды России в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", продлится до 15 сентября.