Летом национальный парк "Русская Арктика" посетило более тысячи туристов

Летом 2017 года «Русскую Арктику» посетили 1142 человека, сообщила пресс-служба национального парка.

Количество туристов увеличивается с каждым сезоном — в прошлом году на Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли побывали 954 человека.

На территорию "Русской Арктики" прибывали круизные рейсы ледокола "50 лет Победы", следующего к Северному полюсу с заходом на Землю Франца-Иосифа, теплохода Sea Spirit, курсирующего по маршруту Шпицберген — Земля Франца-Иосифа, корабль "Академик Шокальский", идущий по Северному морскому пути, и судно экспедиции "Арктический плавучий университет".

Несмотря на неустойчивые погодные условия и температуру ниже нормы, значительных изменений в маршруты вносить не пришлось, отмечает директор национального парка Александр Кирилов.