В Подлеморье открылся мемориал, посвященный 100-летию первого заповедника

28 августа в бухте Сосновка на кордоне Южный состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного первому в России заповеднику — на байкальском побережье установили бронзовую фигуру соболя, сообщили в пресс-службе заповедника "Подлеморье".

Первая соболиная экспедиция под руководительством Георгия Доппельмаира высадилась в этом месте 1 июля 1914 года и положила начало созданию Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка.

В открытии мемориала приняли участие заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Кравченко, и.о. заместителя председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовской и генеральный директор АО "Разрез "Тугнуйский" Валерий Кулецкий.

На территории Забайкальского национального парка на острове Тонкий архипелага Ушканьи острова в этот же день открылся визит-центр "Нерпа-центр". В нем можно получить информацию о происхождении, биологии и экологии этого животного, а также приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию.