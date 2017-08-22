Россия и Белоруссия создают трансграничную ООПТ "Заповедное Поозерье"

Россия и Белоруссия создают трансграничную особо охраняемую природную территорию "Заповедное Поозерье", сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Как заявил в ходе Климатического форума городов России начальник отдела регулирования лесных отношений на особо охраняемых природных территориях Минприроды Артем Сергеев, в "Заповедное Поозерье" войдут два белорусских ландшафтных заказника, а с российской стороны — национальный парк "Себежский". Эта территория важна для сохранения биологического разнообразия.

Как отметили в ведомстве, "Заповедное Поозерье" станет основой для создания трансграничного биосферного резервата с целью дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, создание белорусско-российской трансграничной ООПТ будет играть важную роль в укреплении природоохранного сотрудничества в рамках Союзного государства.

По словам Сергеева, в настоящее время проект распоряжения о создании ООПТ "Заповедное Поозерье", предварительно согласованный белорусской стороной, прошел утверждение в Минфине и Минэкономразвития России и 7 августа 2017 года был направлен на согласование в МИД РФ.