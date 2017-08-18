Жигулевскому заповеднику в Самарской области исполняется 90 лет

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил поздравительную телеграмму руководству и специалистам Жигулевского заповедника — одного из старейших в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Жигулевский государственный природный заповедник был создан в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского и Жигулевского заповедников. Юбилей отмечается в день создания Средне-Волжского заповедника — 19 августа 1927 года. Основная цель и задачи Жигулевского заповедника — сохранение и изучение всех элементов его природного комплекса.

В заповеднике произрастает около 1000 видов высших растений, из которых 30 признаются эндемиками. Среди них пять видов — узкие эндемики Жигулей, которые нигде в мире больше не встречаются. Около 50 видов растений относят к числу реликтовых, сохранившихся здесь с отдаленных геологических эпох. Около 200 растений из флоры заповедника нуждаются в особой охране из-за опасности исчезновения на окружающих территориях, 14 видов внесено в Красную книгу России.

Животный мир заповедника также богат и разнообразен. Здесь встречается свыше 200 видов птиц, из них более 100 гнездится, 10 редких видов включено в Красную книгу России.

В заповеднике 48 видов млекопитающих, наиболее разнообразны и многочисленны мелкие грызуны, широко представлен отряд рукокрылых (летучие мыши). Постоянными обитателями заповедника являются и копытные (лось, кабан и косуля), и хищники: барсук, лесная куница, лисица, ласка и горностай, а также зайцы беляк и русак, белка и соня-полчок. На территории заповедника часто можно встретить волков, изредка — рысь и енотовидную собаку.

Жигулевский заповедник расположен в Среднем Поволжье на Самарской Луке — местности, прилегающей к глубокому изгибу Волги у впадения реки Самары. Площадь заповедника — 23,1 тысячи гектаров, из них 22,6 тысяч гектаро приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 гектаров — на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями.