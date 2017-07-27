Прибайкальский национальный парк

Для туристов предусмотрено несколько специализированных маршрутов. Есть несколько троп на территории так называемого Олхинского плато – это горная местность с выходом на Кругобайкальскую железную дорогу. На Ольхинском плато есть маршруты для разных категорий путешественников: для пешеходов, для лыжников (зимой здесь действует популярный лыжный маршрут), велотуристы и один автомобильный маршрут.

На склонах Приморского хребта, идущего вдоль западного берега Байкала, находится самый популярный маршрут – Большая Байкальская тропа, протяженность которой более двухсот километров. В районе Тажеранский массив – официально зарегистрирован веломаршрут, а кроме того, здесь действуют спелеомаршруты.