Уникальная река Ангара, множество краснокнижных представителей и исторические места, где раньше добывали золото. Всем этим богат Прибайкальский национальный парк, который по своему ландшафтному и биологическому разнообразию считается ведущим в байкальском регионе.
Решение о создании Прибайкальского национального парка было принято 13 февраля 1986 года. Территория заповедника занимает 470 км байкальского побережья. Эта территория обжита с древности. По ландшафтному и биологическому разнообразию, количеству археологических комплексов нацпарк превосходит все ООПТ Байкальского региона.
Территорию Прибайкальского национального парка охватывают разные природные, ландшафтные комплексы – это и горная тайга, это лесостепи, и степи – все они населены своими типичными обитателями. В Прибайкальском парке насчитывается более 300 видов птиц. Здесь встречаются оседлые птицы, то есть присутствующие круглый год на территории. Например это несколько видов синиц, полярная сова, орел зимняк и другие.
Есть и перелетные виды, которые находятся на территории только в гнездовой период и в период выращивания потомства. Это в основном водоплавающие птицы, околоводные птицы представители отряда перепелиных. Различных растений в национальном парке порядка 3000 видов, из них только представителей сосудистых биологи идентифицировали более 1300. К редким видам относятся бобовые растения – астрагал и копеечник. Они являются представителями реликтовой флоры, то есть типичной доледниковой флоры, сохранившейся в наши дни.
На территории заповедника протекает уникальная река Ангара. Это единственная река, которая вытекает из Байкала. Истоки Ангары не замерзают даже в самые лютые холода, при минус 40 градусов. Это связано с тем, что Ангара вытекает из Байкала, и вода идет из глубины, примерно 150 метров, там температура воды плюсовая (плюс три-четыре градуса по Цельсию). Поэтому даже при очень сильном холоде воде нужно время, чтобы остыть до нуля градусов, чтобы замерзнуть, поэтому несколько километров в истоке Ангары остается открытым круглый год.
Еще несколько рек, которые протекают на территории прибайкальского национального парка – река Большая Половинная, Солонцовая, Большая Крутая Губа, Шарыжалгай. Эти реки вполне можно назвать крупными по общероссийским меркам. В здешних реках встречается представитель российской Красной книги – таймень, самая крупная речная рыба в Сибири.
Для туристов предусмотрено несколько специализированных маршрутов. Есть несколько троп на территории так называемого Олхинского плато – это горная местность с выходом на Кругобайкальскую железную дорогу. На Ольхинском плато есть маршруты для разных категорий путешественников: для пешеходов, для лыжников (зимой здесь действует популярный лыжный маршрут), велотуристы и один автомобильный маршрут.
На склонах Приморского хребта, идущего вдоль западного берега Байкала, находится самый популярный маршрут – Большая Байкальская тропа, протяженность которой более двухсот километров. В районе Тажеранский массив – официально зарегистрирован веломаршрут, а кроме того, здесь действуют спелеомаршруты.
Спелеологов привлекают древние известняки, многочисленные пещеры, среди которых есть такие известные, как пещера Мечта, пещера Ая. Также среди туристов популярны путешествия водными маршрутами. Это круизные туры по Байкалу с заходом на территорию национального парка.
Еще к услугам гостей несколько специализированных туров – это фототур и конные туры по некоторым участкам Большой Байкальской тропы.
Всего в прошлом году было зарегистрировано более миллиона посетителей Прибайкальского национального парка.
На Большой байкальской тропе в районе Приморского хребта гости национального парка посетители могут увидеть местность, где в период с середины XIX по середину XX века добывали золото. Поселок Большие Коты изначально возник как старательский в XIX веке.Там находится несколько рек, из которых добывали золота методом промыва.
Кроме того, на территории нацпарка есть старый кварцевый рудник. Там добывался кварцевый песок с XVIII до середины XX века. Кварц был единственным находящимся поблизости источником сырья для растущей тогда стекольной промышленности Восточной Сибири.
На острове Ольхон сохранились защитные стены, кладка курыкан коренных тюркоязычных народов, которые сюда пришли задолго до монголоязычных. Также вблизи берега Байкала находили следы деятельности людей железного и бронзового веков. Еще в Прибайкальском национальном парке сохранились петроглифы – наскальные рисунки людей бронзового и железного века.
Проще всего доехать в Прибайкальский национальный парк из Иркутска. Для тех, кто решил добираться из города на автомобиле, есть несколько маршрутов. Чтобы попасть в нацпарк, можно доехать до Листвянки, Култука или поселка Большое Голоустное. На железнодорожном пароме можно даже добраться на автомобиле на остров Ольхон.
До Прибайкальского национального парка можно доехать и по железной дороге. Но в этом случае вы сможете попасть только в южную часть заповедника, поскольку здесь проходит Транссиб до поселков Култук и Слюдянка.
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