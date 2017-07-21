В национальный парк "Берингия" приехали первые в этом году туристы

Круизное судно "Профессор Хромов" открыло очередной туристический сезон в национальном парке "Берингия". Первые туристы побывали в проливе Сенявина и совершили высадку на острове Итыгран, где посетили Китовую аллею и древнее эскимосское поселение Сиклюк, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

По предположениям ученых, Китовая аллея — центральное святилище ряда поселков пролива Сенявина. Памятник представляет собой сложную структуру из вкопанных вертикально челюстей и черепов гренландских китов, разных по глубине и диаметру мясных ям, выкладок из камней. По данным радиокарбонной датировки костей, аллея была построена в XIV-XVI веках.

"Берингия" изобилует ценными природными и культурными объектами. К ним относятся птичьи базары и лежбища тихоокеанского моржа, места для наблюдений за китообразными, термоминеральные источники, остатки древних поселений и памятники культуры морских зверобоев.

Передвижение на морском судне позволяет увидеть больше и оценить масштабы природных территорий Дальнего Востока.

Далее судно "Профессор Хромов" отправится на север, на остров Колючин, где туристы смогут посетить старое эскимосское поселение Наукан, мыс Дежнева — крайнюю восточную точку России, а затем направится в заповедник "Остров Врангеля".