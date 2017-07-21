На территории нацпарка "Смольный" найдено гнездо сплюшки

Гнездо совки обыкновенной, или сплюшки (Otus scops), обнаружили научные сотрудники национального парка "Смольный" в июле этого года. Предположения о возможности гнездования этого вида в Мордовии высказывались многими орнитологами, изучавшими птиц региона, сообщает "Заповедная Россия".

Впервые эту птицу в Мордовском заповеднике зарегистрировали 15 мая 1951 года, затем — 11 мая 1952 года. Только спустя 25 лет, в 1987 году, маленьких сов удалось увидеть в Большеберезниковском районе. Еще две встречи произошли на территории заповедника в 1990 и 1996 годах. В 2002 году голоса сплюшек слышали в Лямбирском районе и в лесопарковой зоне Саранска. Все последующие встречи прошли на территории национального парка "Смольный". Здесь брачные крики этой совы отмечались орнитологами в 1996, 1998, 2009, 2015, 2016 и 2017 годах. В 2015 году были отловлены и окольцованы две особи на окраине поселка Барахмановское Лесничество. Именно здесь, на северо-восточной окраине поселка, в этом году и было найдено гнездо сплюшки в старом скворечнике.