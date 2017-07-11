Одну из деревень Кенозерья переведут на возобновляемые источники энергии

Энергоснабжение деревни Зехново, расположенной на территории Кенозерского национального парка, будет обеспечиваться возобновляемыми источниками, сообщили в пресс-службе парка.

Проект, реализуемый архангельской молодежной общественной организацией "Этас" совместно с Международной сетью климатических действий, поможет решить проблему устойчивого обеспечения деревни электроэнергией.

Первым объектом, подключенным к возобновляемым источникам энергии, станет отреставрированный старинный гостевой дом парка. В дальнейшем активисты планируют полностью перевести энергообеспечение деревни на солнечные батареи и ветроустановки.

Как отметил главный инженер национального парка Андрей Самыловский, в Кенозерье уже давно используют возобновляемые источники электроэнергии на своих объектах, в первую очередь в старинных домах в деревнях, где нет электричества или наблюдаются перебои. Это позволяет сохранять внешнюю аутентичность жилья, одновременно делая его современным и энергоэффективным.