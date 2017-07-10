Волонтеры помогут обустроить экотропу в парке "Ергаки"

Волонтерский лагерь "Ветер перемен - 2017" начал работать в природном парке "Ергаки" 10 июля, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. В рамках десятого, юбилейного сезона добровольцы продолжат работы на экологической тропе к озеру Радужное и на туристических маршрутах вдоль хребта Ергаки.

Участники лагеря продолжат обустройство тропы к озеру Радужное из геоткани и щебня, которая не только облегчит путь туристам, но и поможет сохранить травяной покров и растения на территории парка.

Помимо обустройства тропы волонтеры проведут маркировку туристических маршрутов вдоль хребта Ергаки. Общая протяженность троп в этом направлении составляет более 30 километров. Добровольцы обновят указатели на туристических маршрутах, отремонтируют места отдыха, уберут мусор, а также очистят от надписей скалы в Каменном городке.

"Ежегодно мы расширяем туристические маршруты, создаем экотропы, обновляем маркировку. В этом трудоемком процессе неоценимую помощь нам оказывают волонтеры. Присоединиться к этому движению может любой желающий", — рассказал руководитель дирекции природного парка "Ергаки" Игорь Грязин.

Волонтерский лагерь расположен в научном стационаре, в хозяйственной части природного парка "Ергаки". В этом году в него приехали 15 добровольцев из Москвы, Томска, Иркутска, Новосибирска и Барнаула. Лагерь будет работать до 24 июля.