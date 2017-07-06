В Прибайкальском национальном парке появились новые туристические маршруты

В связи со снижением пожароопасной обстановки в Прибайкальском национальном парке открываются четыре новых туристических маршрута: Большая Байкальская тропа, Байденский карстовый (пещерный) комплекс, тропа Темная Падь — п. Старая Ангасолка, маршруты к мысам Толстый, Половинный и Каторжанка.

Ранее открытые маршруты на острове Ольхон также доступны для туристов: к мысу Кобылья голова и мысу Хобой без посещения лесного массива, а также Сарайский пляж, сообщает пресс-служба парка.

Разрешение на посещение этих маршрутов можно получить в офисе "Заповедного Прибайкалья" в Иркутске, а также в лесничествах Прибайкальского национального парка — Островном (п. Хужир), Листвянском (п. Листвянка), Прибайкальском (п. Б.Голоустное), Береговом (п. Бугульдейка), Маритуйском (п. Култук) и Еланцинском (п. Еланцы).

В связи с повышенной пожарной опасностью остальные маршруты закрыты для посещения до прекращения действия режима ЧС.