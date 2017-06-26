Слово “пляж” ассоциируется прежде всего с летом, отдыхом, морем. Воображение рисует усыпанные белым песком райские уголки под пальмами где-то в южных морях. А как насчет черного или… соленого песка? Об этих и других уникальных пляжах России читайте в нашем материале.
Сейчас все большей популярностью пользуются необычные пляжи. Кстати, чтобы побывать на таком, не обязательно отправляться за границу. Например, двойник знаменитого калифорнийского Стеклянного пляжа есть у нас на Дальнем Востоке, а вулканические пляжи Камчатки очень похожи на устланные черным песком берега Исландии.
Предлагаем немного расширить границы пляжного отдыха в России.
Яшмовый пляж, Севастополь
Красивейший пляж Крыма – Яшмовый – расположен на территории заказника “Мыс Фиолент” в Севастополе. Этот мелкогалечный пляж с камушками самых разных цветов может похвастаться живописными видами на скалы и обрывы. 150 миллионов лет назад здесь действовал вулкан Фиолент, теперь разрушенный морем, а покрывающие скалы известняки богаты вкраплениями яшмы, сердолика, халцедона и других минералов, благодаря которым пляж и получил свое название.
Стеклянная бухта, Владивосток
Необычная Стеклянная бухта на берегу Уссурийского залива – достопримечательность Приморья и место паломничества туристов, фотографов и блогеров. В ясную погоду тысячи кусочков стекла и камней, отшлифованных морем, искрятся в лучах солнца словно самоцветы.
История появления Стеклянной бухты прозаична. Когда-то поблизости была свалка городских отходов, в том числе старой посуды, кафельной плитки и стекла.
Со временем замусоренный берег превратился в уникальный пляж, усеянный разноцветными камешками. Сегодня ученые бьют тревогу: необычная бухта может исчезнуть уже через несколько десятилетий. Все дело в том, что приезжающие увозят кусочки обкатанного волнами стекла с собой в качестве сувениров.
Бухта Буян, Командорские острова
Еще одна бухта с необычным убранством есть на Командорских островах – это бухта Буян на острове Беринга. Богатые россыпи агатов, опалов, яшмы, халцедонов и сердоликов несет к морю река Буян, вымывая драгоценные камни из базальтовых лав и полируя по дороге. Разноцветный галечный пляж тянется на 100 метров в обе стороны от устья реки.
Остров Беринга входит в состав государственного природного биосферного заповедника «Командорский».
Халактырский пляж, Камчатка
Халактырский пляж расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Он получил популярность благодаря черному вулканическому песку, устилающему 30 километров побережья. Причина необычного покрытия – активная деятельность камчатских вулканов: горные реки размывают и несут к берегам застывшие кусочки лавы. Купаться на этом пляже холодно даже летом, но многие приезжают на Халактырский пляж просто погулять или полежать на прогретом песке, а недавно это место облюбовали серферы.
Куршская коса (Калининградская область)
Узкая полоска суши с самой длинной в мире песчаной пересыпью – Куршская коса – один из самых посещаемых природных объектов в России. Есть что-то завораживающее в чистоте северных дюн спускающихся к холодному Балтийскому морю. И тут же березы и сосны, перелетные птицы и чайки…
Пляжи Байкала
Конечно, список самых красивых пляжей не мог бы быть полным без упоминания Байкала. Глубочайшее пресноводное озеро планеты во многом уникально, и пляжи тут есть на любой вкус. Побережье Малого Моря (части озера, отделенной островом Ольхон) с галечными и песчаными пляжами открывает прекрасные виды на горы и равнины, в том числе на скалу Шаманку.
На противоположном берегу Байкала расположен изрезанный бухтами Чивыркуйский залив. На берегах залива раскинулся густой таежный лес, а дно устилает ковер из водорослей. Здесь можно любоваться крупнейшим полуостровом озера – Святым Носом – и островами залива.
В бухте Змеиной есть термальный источник, который является одним из самых горячих на Байкале: температура воды здесь достигает +45°С.
Чудес на Байкале немало. Например, в бухте Песчаной на юго-западном берегу озера растут знаменитые ходульные деревья. Сосны и лиственницы с закрученными от ветра ветвями словно привстали на корни-ходули. Необычные деревья с такими корнями еще можно увидеть на восточном берегу озера и на острове Ольхон, хотя тамошние растения не могут похвастаться ходулями высотой с человеческий рост, которыми щеголяют деревья в бухте Песчаной.
Озеро Баскунчак
Озеро Баскунчак в Астраханской области зовется “солонкой России” неслучайно – оно входит в число самых соленых водоемов мира. В озеро впадает река Горькая и около 25 родников, которые приносят огромное количество солей. Сама котловина озера некогда образовалась между соляными куполами (штоками) на вершине огромной соляной горы. Берега озера тоже соленые в прямом смысле этого слова: песок щедро припорошен солью, а специально вкопанные столбики покрыты толстым соляным панцирем. Когда соль на Баскунчаке ломали вручную, они были сваями, на которых лежали деревянные настилы для сушки соли, а сейчас весьма живописные объекты фотографирования.
Помимо соли на побережье Баскунчака есть залежи лечебных глин.
Мыс Тарханкут (Крым)
Тарханкут – самая западная точка Крыма. Это мыс и одноименный полуостров вдали от цивилизации и городской суеты. Дикое место с кристально чистой водой пользуется популярностью у любителей дайвинга, видсерфинга и кайтинга.
Сам мыс Тарханкут плоский, с песчаными пляжами, а побережье к северо-востоку и юго-востоку от него обрывистое, с инопланетными очертаниями белых скал, сквозными гротами, арками и пещерами.
Природный парк “Тарханкутский” является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Белые скалы и серый пляж, Итуруп
Сказочные белые скалы вдоль берега залива Простор на острове Итуруп – один из памятников природы Курильских островов. Скалы, сложенные преимущественно из пористого вулканического стекла и пемзы, находятся в северной части острова. Хребты, поросшие изумрудной зеленью, спускаются к песчаному пляжу и тянутся на 28 километров вдоль береговой линии.
Песок здесь смешанный – белый кварцевый и черный титаномагнетитовый – из-за чего побережье окрашено в непривычный серый цвет. Кстати, на Южных Курилах этого песка около 300 миллионов тонн – уникальные мировые запасы ценного сырья для производства титана.
Порой на необычном берегу можно встретить медвежьи следы.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.