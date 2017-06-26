Сейчас все большей популярностью пользуются необычные пляжи. Кстати, чтобы побывать на таком, не обязательно отправляться за границу. Например, двойник знаменитого калифорнийского Стеклянного пляжа есть у нас на Дальнем Востоке, а вулканические пляжи Камчатки очень похожи на устланные черным песком берега Исландии.

Предлагаем немного расширить границы пляжного отдыха в России.

Яшмовый пляж, Севастополь

Красивейший пляж Крыма – Яшмовый – расположен на территории заказника “Мыс Фиолент” в Севастополе. Этот мелкогалечный пляж с камушками самых разных цветов может похвастаться живописными видами на скалы и обрывы. 150 миллионов лет назад здесь действовал вулкан Фиолент, теперь разрушенный морем, а покрывающие скалы известняки богаты вкраплениями яшмы, сердолика, халцедона и других минералов, благодаря которым пляж и получил свое название.