ЮНЕСКО приняло решение о создании новых биосферных резерватов в России

Одобрено создание в России биосферных резерватов "Хакасский", "Метсола" (Карелия), "Кизлярский залив" (Дагестан) и трансграничного биосферного резервата "Большой Алтай" на базе Катунского заповедника в России и Катон-Карагайского национального парка в Казахстане, сообщает пресс-служба Катунского заповедника.

Решение о создании новых ООПТ было принято по итогам работы очередной сессии Международного координационного совета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Париже. Всего Всемирная сеть биосферных резерватов пополнилась 23 новыми территориями. Престижный международный статус ЮНЕСКО на данный момент имеют свыше 600 участков в 120 странах мира.