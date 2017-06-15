Нацпарк “Русская Арктика” открывает круизный сезон

Первый туристический круиз к Северному полюсу с заходом на территорию национального парка "Русская Арктика" отправится из Мурманска 15 июня, сообщает пресс-служба нацпарка. Туристы проведут 12 дней на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Группу будут сопровождать инспекторы нацпарка. Они обеспечат безопасность пассажиров на борту и во время высадок на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, а также будут вести лекции и экскурсии.

Кроме того, первый рейс сезона доставит на остров Гукера экспедиционную группу сотрудников "Русской Арктики", которые будут принимать туристов в бухте Тихой, обеспечивать работу самого северного в мире почтового отделения и сувенирного магазина, продолжат работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной метеостанции и экологической тропы.

В летнем сезоне 2017 года на территорию "Русской Арктики" ожидается заход 10 круизов: пять на ледоколе "50 лет Победы", три рейса со Шпицбергена на Землю Франца-Иосифа на теплоходе Sea Spirit, дважды архипелаг посетит судно "Академик Шокальский", следующее по Северному морскому пути.

Количество посетителей "Русской Арктики" в этом сезоне превысит тысячу человек. Всего за летние сезоны 2011-2016 годов нацпарк посетили 5,5 тысячи туристов из более 60 стран.