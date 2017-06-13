В нацпарке "Куршская коса" благоустраивают территорию

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

По информации портала, на экологических тропах "Танцующий лес" и "Королевский бор" сотрудники нацпарка обновили информационные щиты. Кроме этого в завершающей стадии находятся работы по замене настилов и реконструкция лестницы к морю на высоте Эфа, где до конца июня начнется строительство новых обзорных площадок.

10 июня к работам присоединились волонтеры из международного молодежного лагеря "Вальдау", которые покрасили ограждения у парковки возле визит-центра и помогли сотрудникам нацпарка с уборкой мусора на территории.