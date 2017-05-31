В Кроноцком заповеднике начался месячник тишины

В Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника, где у животных в начале лета проходит сезон размножения, будет сведено к минимуму количество экскурсий, сообщается на сайте "Заповедная Россия". Ограничения на посещение заповедной территории продлятся до 30 июня.

В настоящее время в долине реки Гейзерной сотрудники службы охраны заповедных территорий наблюдают около 20 медведей разного пола и возраста. Некоторые звери проходят транзитом или бродят по бортам ущелья, но основная часть постоянно находится в экскурсионной зоне, по которой проходит познавательный маршрут "Гейзеры Кроноцкого заповедника". Животные создают пары, кормятся травой на термальных площадках, купаются в теплых озерах.

"Сейчас мы наблюдаем за тремя брачными парами, в июне их количество возрастет. Медведей ни в коем случае нельзя беспокоить в ответственный период, да и самцы во время гона могут быть агрессивными. Кроме того, есть медведи, которые предпочитают ходить по настильным тропам и не всегда готовы уступать дорогу", — рассказала Елена Субботина, инспектор Кроноцкого заповедника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков Как на вулкане. Кроноцкий заповедник

Сезон размножения проходит и у других обитателей заповедника. В Долине гейзеров и кальдере вулкана Узон птицы выводят птенцов на термальных площадках, а самки снежных баранов вынашивают потомство на склонах вулкана Кихпиныч. Чтобы не тревожить животных, представителям авиационных компаний рекомендовано исключить обзорные облеты Узон-Гейзерного района Кроноцкого заповедника.

Ограничения на посещение территории связаны также с активным снеготаяньем, которое может спровоцировать сход оползней и селевых потоков.

Во время месячника тишины решения о вылете в заповедник вертолетов с экскурсионными группами будут приниматься оперативно, исходя из того, сколько медведей находится в данный момент в районе настильных троп.