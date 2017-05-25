На "Земле леопарда" спасли краснокнижного черного грифа

"Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками на месте трапезы", — говорится в сообщении.
Сотрудники нацпарка передали грифа в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО "Центр "Тигр"). Птице оказали необходимую ветеринарную помощь и поместили в вольер. От сотрудников центра хищник получил имя Бамбур.
"Пока у грифа не вырастут новые маховые перья, необходимо создать для него оптимальные условия содержания, направленные на восстановление его здоровья и формирование нормального поведения. Когда гриф будет готов самостоятельно добывать пищу, сохранять осторожность по отношению к человеку и адекватно реагировать на потенциальную опасность, он будет выпущен обратно в дикую природу на "Земле леопарда". Мы рассчитываем сделать это уже нынешним летом", — сказал исполнительный директор ПРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.
Всего в России насчитывается около 700-900 черных грифов. Эти птицы считаются санитарами дикой природы. Краснокнижные пернатые хищники обладают прекрасным зрением и обонянием, а за один день могут преодолевать до 400 километров.