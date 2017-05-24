Сотрудники Тигирекского заповедника провели забег в честь Года экологии

"Территория охранной зоны заповедника и прилегающих районов подходят для соревнований по трейлраннингу и познавательному бегу. Последний должен стать отличным инструментом в популяризации заповедного дела и здорового образа жизни. Мы, несомненно, будем работать в этом направлении", — отметил перед началом мероприятия методист экологического просвещения Тигирекского заповедника Денис Соломахин.

В соревновании приняло участие более 80 бегунов из Барнаула, Омска, Томска, Рубцовска, а также сел Красный Партизан и Чарышское от 12 лет до 71 года. Маршрут двухчасового забега проходил через гору Кисличную. Таким образом, перепад высот на трассе составил 762 метра.