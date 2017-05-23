Заповедник "Столбы" признан звездой соцсетей и СМИ

Рейтинг составила компания Mindscan, специализирующаяся на мониторинге СМИ и социальных медиа.
Для средств массовой информации самыми популярными природными зонами за последние полгода стали заповедники "Столбы" (Красноярский край), Баргузинский (Бурятия), Крымский (Республика Крым), Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край), Кроноцкий (Камчатский край).
В социальных сетях Twitter, Facebook, "ВКонтакте" и "Живой журнал" в первую пятерку вошли заповедник "Столбы", национальный парк "Куршская коса" (Калининградская область), Крымский и Кавказский заповедники, а также Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).