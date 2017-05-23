Заповедник "Столбы" признан звездой соцсетей и СМИ

Заповедник "Столбы" стал самой популярной природоохранной зоной России по версии журналистов и народного голосования, сообщает сайт "Заповедная Россия".

Рейтинг составила компания Mindscan, специализирующаяся на мониторинге СМИ и социальных медиа. © Максим Кадочников, Минприроды РФ Государственный природный заповедник «Столбы» Для средств массовой информации самыми популярными природными зонами за последние полгода стали заповедники "Столбы" (Красноярский край), Баргузинский (Бурятия), Крымский (Республика Крым), Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край), Кроноцкий (Камчатский край). В социальных сетях Twitter, Facebook, "ВКонтакте" и "Живой журнал" в первую пятерку вошли заповедник "Столбы", национальный парк "Куршская коса" (Калининградская область), Крымский и Кавказский заповедники, а также Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).