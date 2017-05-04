Печоро-Илычскому заповеднику исполняется 87 лет

В Печоро-Илычском заповеднике сохранились крупнейшие массивы старовозрастных лесов, облик которых не изменился под антропогенным воздействием. При заповеднике с 1949 года функционирует первая в мире лосиная ферма, где реализуется уникальный эксперимент по одомашниванию и практическому использованию лося.
Одной из достопримечательностей заповедной территории является плато Маньпупунер с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом.
В 1985 году заповеднику присвоен статус биосферного и он включен в сеть международных биосферных резерватов ЮНЕСКО.
В 1995 году Печоро-Илычский заповедник и национальный парк "Югыд ва" были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.