Печоро-Илычскому заповеднику исполняется 87 лет

4 мая Печоро-Илычский заповедник отмечает 87-летие, сообщает пресс-служба Минприроды России. Он расположен в Республике Коми и является самым большим заповедником Европы: его территория составляет 721,3 тысячи гектаров.

В Печоро-Илычском заповеднике сохранились крупнейшие массивы старовозрастных лесов, облик которых не изменился под антропогенным воздействием. При заповеднике с 1949 года функционирует первая в мире лосиная ферма, где реализуется уникальный эксперимент по одомашниванию и практическому использованию лося.

Одной из достопримечательностей заповедной территории является плато Маньпупунер с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом.

В 1985 году заповеднику присвоен статус биосферного и он включен в сеть международных биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В 1995 году Печоро-Илычский заповедник и национальный парк "Югыд ва" были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.