Новая экотропа появится в "Брянском лесу"

Новую экологическую тропу с рабочим названием "Старый лес" начали строить на территории усадьбы-заповедника "Брянский лес", сообщает сайт "Заповедная Россия".

Уже нынешним летом тропа станет частью инфраструктуры усадьбы.

Тропа "Старый лес" будет начинаться от естественного луга и пройдет вдоль пруда в сторону небольшого сохраненного массива древнего соснового и елового леса.

Финальной частью тропы станет расположенный на большой лесной поляне музей наличников под открытым небом. Сейчас работа ведется одновременно в нескольких направлениях: строится настильная часть тропы, реставрируются собранные в окрестных деревнях наличники, ведется работа над аншлагами и указателями, которые будут установлены вдоль тропы и на поляне музея наличников.

Завершить работу по строительству и оборудованию тропы планируется к 14 июля — именно в этот день у заповедника "Брянский лес" юбилей: ему исполняется 30 лет.