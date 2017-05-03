В Рязанской области появится новая особо охраняемая природная территория

В Год экологии временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил создать в регионе особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Солотчинский парк". Общая площадь новой ООПТ составит более 10 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства природопользования области.

"Солотчинский парк выделяется на основе ландшафтного разнообразия, с учетом лесов высокой природной ценности, биологического разнообразия, включает редкие и уникальные виды растений, животных и почв, [имеет важное] рекреационное значение, а также играет важную роль для обеспечения экологического баланса города, являясь зелеными легкими Рязани", — говорится в сообщении.

Микрорайон Солотча расположен на месте исторического поселения, где охране подлежат объекты культурного наследия, природный ландшафт, археологический слой, поэтому здесь предъявляются особые требования к застройке, а также планировке и композиции всех градоформирующих объектов.

Особый охранный статус присваивается парку для развития рекреационного потенциала, а также сохранения и восстановления уникальных природных комплексов зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов. На заповедной территории будет запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, историко-культурным и туристско-рекреационным объектам.