Хрупкая красота на Волге: таинственные тропы Астраханского заповедника

Астраханский биосферный заповедник стал первой заповедной территорией, созданной в СССР. Его цель – сохранение и изучение уникальной природы дельты Волги и побережья Каспийского моря. О специфике работы в заповеднике, экотуризме и планах на будущее спецпроекту РИА Новости "Год экологии" рассказал директор заповедника Николай Цымлянский.

Руководить заповедником — дело непростое. Помимо решения административных задач, приходится регулярно разбираться с браконьерами, предотвращать и тушить лесные пожары.

"Каждый день у нас рабочий, круглый год и круглые сутки. Постоянно приходится решать какие-то вопросы, куда-то экстренно выезжать: на мероприятия, на тушения пожаров", — рассказывает Николай Цымлянский.

В должности директора заповедника Николай работает три года, но с природоохранным делом был связан почти всю жизнь. Сначала — 7 лет службы в управлении рыбоохраны, затем — еще 7 лет в Федеральном агентстве водных ресурсов. Потом он попал в Астраханский заповедник, который заворожил его с первого взгляда.

"Когда в первый раз попал сюда, многие места меня впечатлили. А когда стал отвечать за эту территорию, увидел ее масштаб и красоту, осознал, насколько она отличается от других мест дельты. Здесь за каждый уголок болит душа", — признается он.

Под руководством Николая Астраханский заповедник претерпел множество изменений. Например, удалось усилить меры по противопожарной безопасности, сократить количество несанкционированных заходов на территорию и значительно повысить качество инфраструктуры.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. Заводовский Зимородок в Астраханском заповеднике © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. Заводовский Зимородок в Астраханском заповеднике

К работе в заповеднике привлекают много волонтеров. Они активно помогают благоустраивать территорию и рассказывают о ней жителям региона. Для иллюстрации природных богатств дельты Волги были приглашены фотографы — профессионалы и любители. Под эгидой заповедника ежегодно проходит выставка "Сохраняя будущее, а также множество других экспозиций. Николай уверен, что удастся организовать общероссийский фотоконкурс, посвященной природе региона.

Особе внимание на заповедной территории уделяется работе со школьниками. Для них регулярно проводят познавательные лекции и семинары, организуют тематические викторины и фестиваль детских экологических театров, где через спектакли дети узнают о ценности окружающей их природы и важности бережного отношения к ней.

По словам Цымлянского, такие мероприятия надолго остаются в памяти местных жителей, а фестиваль пользуется особенной любовью как у детей, так и у их родителей. Все это позитивно влияет на имидж заповедника и привлекает внимание к проблемам в регионе.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь шипун в Астраханском заповеднике © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь шипун в Астраханском заповеднике

"Нам удалось многое изменить, в том числе изменить отношение к заповеднику как самих сотрудников, так и окружающих. Главный успех заключается в том, что нас теперь узнают. О нас говорят, причем не только на местном уровне", — делится он, отмечая, что в заповедник нередко приезжают иностранные специалисты и туристы из зарубежных стран, которые признают местную инфраструктуру отвечающей мировым требованиям и соответствующей лучшем образцам охраны природы. В прошлом году, например, была построена экологическая тропа, которая проходит через четыре острова и включает в себя не только пеший, но и водный маршрут.

Правда, у большой популярности к заповеднику есть и отрицательные стороны. Как считает Николай, массовый туристический поток может нанести вред хрупкой природе области.

"У нас не может быть на территории массового туризма, так как наша территория очень хрупкая. Это не скалы, это не видовой туризм, а живая природа. Кроме того, птицы очень болезненно относятся к фактору беспокойства", — рассказывает он.

Это очень важный момент, так как дельта Волги является местом обитания целого ряда редких и исчезающих видов птиц, занесенных в международную и российскую Красные книги. Также заповедник расположен в пределах трансконтинентального миграционного пути пернатых.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Е. Полонский Золотистая щурка в Астраханском заповеднике © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Е. Полонский Золотистая щурка в Астраханском заповеднике

Впрочем, Николай уверен, что эта проблема, как и многие стоящие на повестке дня, легко решается в ходе упорной работы: "Сказать, что мы видим какие-то нерешаемые задачи нельзя. Есть, правда, одна глобальная задача: расширение заповедника, создание нацпарка дельты Волги. На мой взгляд, это единственная мера, которая позволит восстановить природу в какой-то перспективе".

Как бы то ни было, Астраханский заповедник готов радовать гостей познавательными экскурсиями по притокам Волги и их берегам с загадочными тростниковыми зарослями и лесами, где скрываются некоторые обитатели заповедной территории.

"Лучше приехать и увидеть все своими глазами. Этого достаточно. Равнодушным никто не останется", — советует Николай.

Беседовала Мария Давыдова