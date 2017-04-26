Заповедные земли России
Хрупкая красота на Волге: таинственные тропы Астраханского заповедника
© М. Вильданова
12:3026.04.2017
(обновлено: 12:31 26.04.2017)
0190

Хрупкая красота на Волге: таинственные тропы Астраханского заповедника

Астраханский биосферный заповедник стал первой заповедной территорией, созданной в СССР. Его цель – сохранение и изучение уникальной природы дельты Волги и побережья Каспийского моря. О специфике работы в заповеднике, экотуризме и планах на будущее спецпроекту РИА Новости "Год экологии" рассказал директор заповедника Николай Цымлянский.

Руководить заповедником — дело непростое. Помимо решения административных задач, приходится регулярно разбираться с браконьерами, предотвращать и тушить лесные пожары.

"Каждый день у нас рабочий, круглый год и круглые сутки. Постоянно приходится решать какие-то вопросы, куда-то экстренно выезжать: на мероприятия, на тушения пожаров", — рассказывает Николай Цымлянский.

В должности директора заповедника Николай работает три года, но с природоохранным делом был связан почти всю жизнь. Сначала — 7 лет службы в управлении рыбоохраны, затем — еще 7 лет в Федеральном агентстве водных ресурсов. Потом он попал в Астраханский заповедник, который заворожил его с первого взгляда.

"Когда в первый раз попал сюда, многие места меня впечатлили. А когда стал отвечать за эту территорию, увидел ее масштаб и красоту, осознал, насколько она отличается от других мест дельты. Здесь за каждый уголок болит душа", — признается он.

Под руководством Николая Астраханский заповедник претерпел множество изменений. Например, удалось усилить меры по противопожарной безопасности, сократить количество несанкционированных заходов на территорию и значительно повысить качество инфраструктуры.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. ЗаводовскийЗимородок в Астраханском заповеднике
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. Заводовский
Зимородок в Астраханском заповеднике

К работе в заповеднике привлекают много волонтеров. Они активно помогают благоустраивать территорию и рассказывают о ней жителям региона. Для иллюстрации природных богатств дельты Волги были приглашены фотографы — профессионалы и любители. Под эгидой заповедника ежегодно проходит выставка "Сохраняя будущее, а также множество других экспозиций. Николай уверен, что удастся организовать общероссийский фотоконкурс, посвященной природе региона.

Особе внимание на заповедной территории уделяется работе со школьниками. Для них регулярно проводят познавательные лекции и семинары, организуют тематические викторины и фестиваль детских экологических театров, где через спектакли дети узнают о ценности окружающей их природы и важности бережного отношения к ней.

По словам Цымлянского, такие мероприятия надолго остаются в памяти местных жителей, а фестиваль пользуется особенной любовью как у детей, так и у их родителей. Все это позитивно влияет на имидж заповедника и привлекает внимание к проблемам в регионе.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь шипун в Астраханском заповеднике
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин
Лебедь шипун в Астраханском заповеднике

"Нам удалось многое изменить, в том числе изменить отношение к заповеднику как самих сотрудников, так и окружающих. Главный успех заключается в том, что нас теперь узнают. О нас говорят, причем не только на местном уровне", — делится он, отмечая, что в заповедник нередко приезжают иностранные специалисты и туристы из зарубежных стран, которые признают местную инфраструктуру отвечающей мировым требованиям и соответствующей лучшем образцам охраны природы. В прошлом году, например, была построена экологическая тропа, которая проходит через четыре острова и включает в себя не только пеший, но и водный маршрут.

Правда, у большой популярности к заповеднику есть и отрицательные стороны. Как считает Николай, массовый туристический поток может нанести вред хрупкой природе области.

"У нас не может быть на территории массового туризма, так как наша территория очень хрупкая. Это не скалы, это не видовой туризм, а живая природа. Кроме того, птицы очень болезненно относятся к фактору беспокойства", — рассказывает он.

Это очень важный момент, так как дельта Волги является местом обитания целого ряда редких и исчезающих видов птиц, занесенных в международную и российскую Красные книги. Также заповедник расположен в пределах трансконтинентального миграционного пути пернатых.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Е. Полонский Золотистая щурка в Астраханском заповеднике
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Е. Полонский
Золотистая щурка в Астраханском заповеднике

Впрочем, Николай уверен, что эта проблема, как и многие стоящие на повестке дня, легко решается в ходе упорной работы: "Сказать, что мы видим какие-то нерешаемые задачи нельзя. Есть, правда, одна глобальная задача: расширение заповедника, создание нацпарка дельты Волги. На мой взгляд, это единственная мера, которая позволит восстановить природу в какой-то перспективе".

Как бы то ни было, Астраханский заповедник готов радовать гостей познавательными экскурсиями по притокам Волги и их берегам с загадочными тростниковыми зарослями и лесами, где скрываются некоторые обитатели заповедной территории.

"Лучше приехать и увидеть все своими глазами. Этого достаточно. Равнодушным никто не останется", — советует Николай.

Беседовала Мария Давыдова

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена