В Водлозерском парке стартовал проект сохранения северного оленя

Национальный парк "Водлозерский" совместно с благотворительным фондом "Красивые дети в красивом мире" запускает проект "По следам северного оленя", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Проект поможет сохранить редкий вид европейского лесного северного оленя на территории Водлозерского национального парка. В ходе дистанционного наблюдения ученые соберут обширную информацию, на основе которой будут вестись дальнейшее изучение и охрана животных, а также поиск путей сохранения краснокнижного вида.

Знания о перемещениях оленей, местах их концентрации позволят более эффективно построить сеть патрульных охранных маршрутов, чтобы предупреждать браконьерство, а также своевременно узнавать о появлении волков на этих участках и принимать меры для сокращения гибели оленей.

Активными участниками проекта станут местные жители и посетители Водлозерского парка. В визит-центре "Хирви тало" на лесном кордоне Новгуда для гостей парка откроется новый познавательный маршрут "Удивительное рядом", где посетители смогут увидеть видео- и фотоматериалы, полученные с фотоловушек в рамках проекта, прогуляться по тропе, посвященной северному оленю, сделать своими руками памятный сувенир на мастер-классе "Северный олень Водлозерья".