В Кузбассе создадут новую ООПТ для охраны редкого дождевого червя

В Кемеровской области будут созданы две новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщает пресс-служба региональной администрации.

На границе Новокузнецкого и Прокопьевского районов появится ООПТ "Черновой Нарык", целью которой будет охрана эйзении салаирской — редкого вида дождевого червя, который занесен в Красную книгу РФ и встречается только в Кузбассе. Также в Беловском районе области будет создана ООПТ "Бачатские сопки".

"Замгубернатора Евгений Хлебунов сообщил на заседании коллегии обладминистрации, что "Бачатские сопки" создаются для охраны 14 видов растений и шести видов животных, занесенных в региональную Красную книгу", — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе появились прогулочно-познавательные экологические тропы для детей и взрослых в заказниках "Салаирский" и "Раздольный". На экотропе в последнем в ближайшее время установят информационные стенды о природных особенностях заказника и редких видах животных.

Согласно данным пресс-службы администрации Кемеровской области, в Год экологии в регионе предусмотрены 74 мероприятия общим объемом финансирования около 3 миллиардов рублей. Также планируется восстановить не менее тысячи гектаров леса и высадить более 7,5 миллиона деревьев.