В Ненецком автономном округе планируют создать три новые ООПТ

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе созданы семь ООПТ регионального значения. Это четыре комплексных заказника (общей площадью 402 тысяч гектаров) и три комплексных памятника природы (площадью 7,5 тысячи гектаров).
В соответствии с госпрограммой НАО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" доля ООПТ должна составить в 2017-2019 годах 5,2% от площади региона. После успешного создания двух новых заказников и природного парка площадь особо охраняемых природных территорий в округе составит 1,13 миллиона гектаров — это 6,4% от площади региона.
Создание новых охраняемых природных территорий направлено на сохранение уникального биологического разнообразия арктической зоны.