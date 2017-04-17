В Ненецком автономном округе планируют создать три новые ООПТ

В 2017 году в Ненецком автономном округе (НАО) будут созданы три новые особо охраняемые природные территории – заказник "Паханческий", заказник "Хайпудырский" и природный парк "Северный Тиман", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе созданы семь ООПТ регионального значения. Это четыре комплексных заказника (общей площадью 402 тысяч гектаров) и три комплексных памятника природы (площадью 7,5 тысячи гектаров).

В соответствии с госпрограммой НАО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" доля ООПТ должна составить в 2017-2019 годах 5,2% от площади региона. После успешного создания двух новых заказников и природного парка площадь особо охраняемых природных территорий в округе составит 1,13 миллиона гектаров — это 6,4% от площади региона.

Создание новых охраняемых природных территорий направлено на сохранение уникального биологического разнообразия арктической зоны.