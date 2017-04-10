В Калуге открылся визит-центр национального парка "Угра"

Как отметил Сергей Донской, визит-центр станет образовательным окном в уникальный мир национального парка "Угра".
"О своей Родине надо узнавать не только по книгам", — подчеркнул он.
В свою очередь Анатолий Артамонов выразил уверенность, что тысячи людей воспользуются услугами, которые предлагает национальный парк. Глава региона подчеркнул особое значение воспитательной работы с молодежью: "Знания, которые здесь получат дети, послужат фундаментом для их будущего отношения к тому, что нас окружает".
Визит-центр расположен в одном из зданий Гостиного ряда — памятника архитектуры XVIII века. Учреждение будет работать как музейно-информационный, эколого-образовательный и культурно-досуговый центр. Оно станет не только площадкой экологического туризма, но и центром образовательной и краеведческой практики. Экологическое просвещение будет проводиться современными методами, с помощью новейших технических средств. Для этого организованы экспозиционный, конференц- и медиазал, а также детский экокласс.
С 2002 года национальному парку "Угра" присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Флора и фауна нацпарка включают около 90% видов, произрастающих и обитающих в Калужской области.