8 апреля в рамках Года экологии в Калуге открылся визит-центр национального парка "Угра", сообщает пресс-служба Минприроды РФ. На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Как отметил Сергей Донской, визит-центр станет образовательным окном в уникальный мир национального парка "Угра".

"О своей Родине надо узнавать не только по книгам", — подчеркнул он.

По мнению министра, подобные учреждения должны быть созданы во всех национальных парках России. В Год особо охраняемых природных территорий открылись два визит-центра: в заповеднике "Пасвик" (Мурманская область) и в Байкальском заповеднике (Республика Бурятия).

В свою очередь Анатолий Артамонов выразил уверенность, что тысячи людей воспользуются услугами, которые предлагает национальный парк. Глава региона подчеркнул особое значение воспитательной работы с молодежью: "Знания, которые здесь получат дети, послужат фундаментом для их будущего отношения к тому, что нас окружает".

Визит-центр расположен в одном из зданий Гостиного ряда — памятника архитектуры XVIII века. Учреждение будет работать как музейно-информационный, эколого-образовательный и культурно-досуговый центр. Оно станет не только площадкой экологического туризма, но и центром образовательной и краеведческой практики. Экологическое просвещение будет проводиться современными методами, с помощью новейших технических средств. Для этого организованы экспозиционный, конференц- и медиазал, а также детский экокласс.

С 2002 года национальному парку "Угра" присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Флора и фауна нацпарка включают около 90% видов, произрастающих и обитающих в Калужской области.