Мордовский заповедник подготовил новые туристические маршруты

Перед началом туристического сезона Мордовский заповедник разработал три новых тура: "Тропою предков", "Заповедными тропами" и "Заповедная зима". Первые два станут доступны уже в мае, сообщает портал "Заповедная Россия".

Перед началом туристического сезона Мордовский заповедник разработал три новых тура: "Тропою предков", "Заповедными тропами" и "Заповедная зима". Первые два станут доступны уже в мае, сообщает портал "Заповедная Россия".

Экскурсионный тур "Тропою предков" позволит познакомиться поближе с заповедной природой, мифами и легендами мордвы, посетить избушку Вирявы, посмотреть спектакль по мордовскому эпосу и сделать куклу-оберег, которую можно будет забрать на память. Тур рассчитан на один день.

Для тех, кто хочет провести в Мордовском заповеднике выходные, разработан тур "Заповедными тропами". В него включено посещение всех троп центральной усадьбы заповедника, а также музея природы и мини-фермы "Дикие и домашние". Все желающие будут размещены в гостевых домиках кордона Новенького около поселка Пушта.