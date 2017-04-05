У нас каждый год должен быть Годом экологии

Алтайский заповедник – один из старейших и крупнейших природных резерватов в России. О том, в чем уникальность этих мест, как сохранить их в первозданном виде и что стоит посмотреть посетителям в первую очередь, рассказал РИА Новости директор заповедника Игорь Калмыков.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник, один из старейших природных резерватов в России, в Год экологии отпразднует 85-летний юбилей. Это заповедник с непростой судьбой: основанный в 1932 году для сохранения природы Горного Алтая в первозданной чистоте, он дважды закрывался и восстанавливался, терял и приобретал территории, но, к счастью, существует и по сей день.

Сегодня "Алтайский" — один из крупнейших природных резерватов страны, он входит в пятерку заповедников России с самым высоким биологическим разнообразием, является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, входит в список WWF 200 девственных или мало измененных экорегионов мира и включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.

В последнем есть немалая заслуга Игоря Калмыкова, который уже 10 лет возглавляет заповедник. Именно он довел до финала процесс получения статуса биосферного резервата. "Это международный статус, поэтому сложность процедуры, как правило, связана с техническими и бюрократическими моментами. Документы смотрит большое количество экспертов, и, несмотря на определенные стандарты, у каждого есть свое мнение", — рассказывает он.

© Из личного архива Игоря Калмыкова Алтайский государственный природный биосферный заповедник

Но в данном случае все были едины: уж очень ценной, редкой по красоте и разнообразной оказалась природа и история Горного Алтая. На заповедной земле сохранилось немало культурных следов народов, живших здесь в разное время. Флора заповедника насчитывает 1,5 тысячи видов высших сосудистых растений, среди которых есть и реликты, и эндемики, 136 видов грибов, почти 700 видов водорослей. Не менее разнообразна и фауна: число только редких и исчезающих видов животных на территории Алтайского заповедника приближается к 70.

Однако Калмыков видит вверенные ему территории не как совокупность отдельных видов, а как единый природный комплекс. "Уникальность заповедных территорий не только в редких видах, — говорит он, — хотя, конечно, приятно, что у нас обитает снежный барс или горный баран (аргали). Есть еще уникальная таежная форма северного оленя. Но помимо этого уникальность заключается в природных комплексах заповедника".

© Из личного архива Игоря Калмыкова Алтайский государственный природный биосферный заповедник

"Есть визитная карточка — Телецкое озеро, которое хоть и невелико по сравнению с Байкалом, но является вторым водоемом в России по запасам пресной воды. Также горные заповедники, в том числе и "Алтайский", всегда интересны своей высотной зональностью, переходами от черневой тайги, реликтовая растительность которой сохранилась со времен пещерного медведя и саблезубого тигра и даже пережила оледенение, практически до северной тундры. Скажем, местность вокруг озера Джулукуль очень похожа на Чукотку", — рассказывает директор.

Ему есть с чем сравнивать, ведь именно на Чукотке Калмыков начинал карьеру. Потом работал в Казахстане, в начале 2000-х был заместителем директора Саяно-Шушенского заповедника, а в 2007 году пришел в Алтайский заповедник.

"Уникальны еще и люди, живущие в Горном Алтае и работающие в Алтайском заповеднике. Это тоже отдельная история", — добавляет он.

В первую очередь нужно работать со взрослыми

Население, живущее вблизи резервата и на его землях, — это, по словам директора, главный элемент заповедника, его основная угроза и в то же время главный защитник местной природы.

"Охранять природу от человека немного абсурдно, потому что сама охрана природы — это желание человечества продлить свое существование и сохранить среду обитания, но приходится. С другой стороны, только вовлекая местное население, можно сохранить заповедные уголки", — уверен он.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов Алтайский заповедник. Вид с горы Чичелган на Телецкое озеро

"Алтайский заповедник, конечно, не самый большой, но все равно это почти 10% территории Республики Алтай. И представьте, что это все без дорог — перемещаться можно только пешком или на лошади. Конечно, сложно охранять такую огромную территорию", — рассказывает Калмыков.

Однако основной упор в заповеднике делается не на поимке браконьеров инспекторами, а на профилактике нарушений. "Очень важна разъяснительная и эколого-просветительская работа. И не только с детьми, как часто многие говорят. Работать нужно в первую очередь со взрослыми, потому что пока мы будем работать с детьми, взрослые успеют натворить столько, что детям уже ничего не останется", — уверен директор.

Кроме того, местное население должно видеть в заповеднике некую пользу, считает Калмыков, поэтому другой важной составляющей является развитие познавательного туризма: "К примеру, на Телецком озере есть популярный объект — водопад Корбу, который находится на территории заповедника. Он разрешен к посещению туристами, и местное население занимается тем, что возит туда туристов на катерах".

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов Алтайский заповедник. Устье реки Кокши

"Наша главная цель не в увеличении доходов, а в том, чтобы привлечь население. Мы, как любой государственный орган, живем на деньги налогоплательщиков, и они тоже должны видеть, что и как мы охраняем. Мы должны демонстрировать людям доступные, красивые, хорошие места, но без ущерба для природы".

Мне интересно все новое

Делиться красотами алтайской природы Игорь Калмыков готов и в виртуальном пространстве. Уже много лет он увлекается фотографией, снимает на профессиональный фотоаппарат, телефон или планшет. Сюжеты — в основном о заповеднике — потом выкладывает в Facebook или Instagram. "Здесь у меня уже, наверное, личная жизнь совместилась с профессиональной деятельностью, и трудно понять, то ли это хобби, то ли работа", — говорит он.

Помимо фотографии, чтобы быть в форме, Калмыков увлекается активными видами спорта: недавно освоил горные лыжи, в планах — заняться дайвингом. "Понятно, что и так приходится по тайге ходить, но мне интересно все новое", — поясняет директор заповедника.

Это же стремление привело его на географический факультет Горно-Алтайского университета, где Калмыков получает второе высшее образование. "Я думаю, нужно постоянно себя развивать, должна происходить эволюция", — уверен он.

© Из личного архива Игоря Калмыкова Директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков

Калмыков и сам постоянно в движении — сидеть на одном месте невозможно в силу должности. "У нас огромные территории, — рассказывает он. — Центр управления находится в Горно-Алтайске, а от него 170 километров в одну сторону, до Телецкого озера, и почти 500 километров на юг до кордона Язула, то есть постоянные перемещения. Как и все инспекторы, очень много передвигаюсь и пешком, и на лошадях, и на моторных лодках, и на автомобилях, и на снегоходах, и на квадроциклах".

"Да я и сам не могу сидеть в конторе, мне нужно передвигаться", — добавляет директор.

И эти передвижения не ограничиваются только заповедником. Помимо прочего Калмыков — заядлый путешественник. "Мне, конечно, нравится Россия — Дальний Восток, Русский Север. Я никогда не был в Карелии и мечтаю туда съездить, — говорит он. — Но мне нравится и заграница: Коста-Рика, вообще Южная Америка, мне понравилось в Австралии, в Юго-Восточной Азии".

"Мне просто нравится смотреть на жизнь. Я никогда не сижу на месте, не лежу на пляже, мне обязательно нужно взять рюкзачок и пойти по городу, посмотреть на людей, побыть наблюдателем".

Невозможно воспитать любовь к природе, не показывая ее

Но в гостях хорошо, а дома лучше. И самые любимые места, конечно, расположены на территории заповедника. "Иногда уединяюсь в своей собственной избушке на Телецком озере. Там хорошо несколько дней побыть отшельником, прийти в нормальное состояние, подпитаться силами. А если говорить о заповеднике в целом, то мне нравится кордон Язула, где очень красивая природа, озеро Джулукуль и окрестности — очень интересные места. И эти места никто массово не посещает, они действительно дикие. Но меня порой тянет туда", — признается директор.

Туристам же он рекомендует посещать только разрешенные и подготовленные маршруты. И больше всего их, конечно, на Телецком озере. Оно исторически более популярное, поэтому там лучше развита инфраструктура и туда легче добраться.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Светлана Бузина Алтайский заповедник. Водоскат Учар

Существуют и другие однодневные маршруты, которые начинаются и заканчиваются у кордонов, но они в основном рассчитаны на людей, обладающих хорошей физической подготовкой. И если вы один из них, то непременно стоит посетить величественный водопад Учар, советует директор.

Он вообще охотно зовет всех в гости в свой заповедник и, кажется, готов сам водить группы, чтобы знакомить людей с родной природой. "Невозможно воспитывать любовь к природе, не показывая ее", — уверен Калмыков.

По его словам, в нашей стране создана система охраняемых природных территорий, которой мы можем гордиться, и необходимо популяризировать эту систему, чтобы национальные парки и заповедники были действительно национальным достоянием.

"У нас каждый год должен быть Годом экологии", — считает Калмыков.

Беседовал Александр Зиновьев