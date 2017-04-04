В "Брянском лесу" состоялся уникальный выпуск зубров в природу

На территории заповедника "Брянский лес" прошел уникальный выпуск зубров в дикую природу. На особо охраняемую природную территорию было выпущено пять особей – четыре самки, две из которых стельные (беременные), и один самец.

Особенность данного выпуска состоит в том, что все пять особей были пойманы в природе, в заповедниках "Калужские засеки" и "Орловское полесье". В предыдущие разы выпускали зубров, выращенных в питомнике. Отлов животных осуществлялся при помощи специальных индивидуальных ловушек, которые исключают травмирование животных и минимально пугают зверей.

По словам директора заповедника "Брянский лес" Александра Никитенкова, главной целью этого выпуска является увеличение числа особей зубра для объединения трех популяций животного в Калужской, Брянской и Орловской областях.

"Надеюсь, это позволит улучшить генетику и качество популяции зубров", — заявил директор заповедника во время церемонии выпуска животных.

С новыми особями на территории заповедника сейчас обитают 42 зубра, включая 6 зубрят, которые появились в 2016 году.

Заповедник "Брянский лес" принимает участие в одном из трех уникальных проектов восстановления популяции краснокнижных животных России — зубров, лошади Пржевальского и дальневосточного леопарда.

Новые обитатели "Брянского леса" находились в заповеднике в течение месяца: ученые изучали их физическое состояние и адаптацию к местности. В это время местные зубры подходили к вольеру с новичками, чтобы познакомится.