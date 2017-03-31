Государственный природный заповедник «Столбы»

На 90% ООПТ представляет собой зону полной неприкосновенности – доступ на эту территорию разрешен только сотрудникам заповедника. Туристско-экскурсионный район открыт для свободного посещения, и, хотя он занимает всего 3% территории, через него ежегодно проходят сотни тысяч туристов. Между этими двумя частями выделена буферная зона с ограниченным доступом.

Разнообразный

Заповедник «Столбы» занимает более 47 тысяч гектаров на северо-западных отрогах Восточного Саяна и представляет собой уголок уникальной сибирской природы. Благодаря горному рельефу здесь четко выражена переходная полоса между лесостепью и горной тайгой. Верхний пояс заповедника покрыт преимущественно темнохвойной тайгой – пихтами, елями, и кедрами, а нижний – лиственно-светлохвойными лесами, состоящими из сосен, лиственниц, берез и осин.

Всего флора заповедника насчитывает более 820 видов растений, характерных для южной части Красноярского края, а также стран Восточной и Центральной Азии. Около 150 видов являются особо охраняемыми, среди них незабудка Крылова, кривокучник сибирский, вудсия сердцевидная, тимьян монгольский, а также реликты ледникового времени – фиалка двухцветковая, лапчатка снежная и герань белоцветковая.