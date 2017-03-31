Государственный природный заповедник «Столбы» уникален во многих отношениях. Это один из самых посещаемых, один из старейших и, пожалуй, единственный заповедник в России, созданный по инициативе граждан.
В наши дни заповедник «Столбы», частично расположенный в черте города Красноярска, фактически является «легкими» индустриального гиганта Сибири, обеспечивая город свежим воздухом. Но до́рог он красноярцам не только поэтому: на протяжении 150 лет местные жители посещают «Столбы» для активного отдыха и занятий спортом. Здесь зародилось особое движение – «столбизм», благодаря которому было воспитано не одно поколение великих альпинистов и скалолазов.
Дело в том, что основной местной достопримечательностью являются гранитно-сиенитовые скалы с уникальной структурой ходов и лазов, которым природа придала очертания людей, животных и мифологических существ. Всего в заповеднике насчитывается более сотни скал высотой до 100 метров, которые стоят поодиночке или образуют группы.
За характерный внешний вид или место расположения многие из них получили имена: Перья, Дикарь, Крепость, Гриф, Монах, Китайская стенка.
Есть даже целая «семья»: Бабка, Внучка, Внук, Дед и Прадед. Также по всему заповеднику раскиданы огромные валуны, привлекающие любителей боулдеринга.
Исключительный
Освоение территории, на которой сейчас расположен заповедник, началось с золотоискательства, охоты, заготовки дров и строительных материалов для разраставшегося города, но постепенно эти земли стали излюбленным местом отдыха жителей Красноярска. Поэтому, когда в начале XX века здесь началась добыча камня, а чуть позже – массовые вырубки леса, это вызвало бурное сопротивление общественности.
В 1925 году с подачи ученых и простых горожан было принято постановление о создании заповедника «Столбы» площадью 3960 гектаров.
Причем его территория оставалась открытой для посещения, но любое хозяйственное воздействие на естественную среду строго запрещалось.
С тех пор и по сей день заповедник является уникальным: как правило, на особо охраняемых природных территориях полностью запрещаются все виды землепользования, включая рекреационное. Поскольку скальный район заповедника остался открытым для посещения, для него была разработана специальная схема зонирования территории.
На 90% ООПТ представляет собой зону полной неприкосновенности – доступ на эту территорию разрешен только сотрудникам заповедника. Туристско-экскурсионный район открыт для свободного посещения, и, хотя он занимает всего 3% территории, через него ежегодно проходят сотни тысяч туристов. Между этими двумя частями выделена буферная зона с ограниченным доступом.
Разнообразный
Заповедник «Столбы» занимает более 47 тысяч гектаров на северо-западных отрогах Восточного Саяна и представляет собой уголок уникальной сибирской природы. Благодаря горному рельефу здесь четко выражена переходная полоса между лесостепью и горной тайгой. Верхний пояс заповедника покрыт преимущественно темнохвойной тайгой – пихтами, елями, и кедрами, а нижний – лиственно-светлохвойными лесами, состоящими из сосен, лиственниц, берез и осин.
Всего флора заповедника насчитывает более 820 видов растений, характерных для южной части Красноярского края, а также стран Восточной и Центральной Азии. Около 150 видов являются особо охраняемыми, среди них незабудка Крылова, кривокучник сибирский, вудсия сердцевидная, тимьян монгольский, а также реликты ледникового времени – фиалка двухцветковая, лапчатка снежная и герань белоцветковая.
Фауна «Столбов» представлена в основном европейскими видами животных. В лесах заповедника распространены марал, кабарга, косуля, бурый медведь, волк, рысь, росомаха, лисица, а также мелкие хищники: ласка, горностай, колонок и норка американская.
Большую роль заповедник играет в восстановлении популяции соболя, истребленного в этих местах еще в начале XX века. Выпуски двух небольших партий животных в 1950-х годах позволили вернуть вид в природу, и сейчас в «Столбах» обитает 200–250 особей соболя.
Также на территории заповедника отмечено более 200 видов птиц, половина которых постоянно гнездится в этих местах, в то время как остальные наблюдаются в период сезонных миграций. В многочисленных реках, протекающих по территории заповедника, водится несколько десятков видов рыб.
Гостеприимный
Заповедник «Столбы» уже много лет является одним из самых посещаемых и развитых в туристическом плане. Ежегодно его туристско-экскурсионный район посещают до 350 тысяч человек, а по самому популярному маршруту в выходные проходят до 20 тысяч посетителей.
Основной интерес для туристов представляет скальная часть заповедника, которая включает в себя несколько районов. Наиболее посещаемый, «Центральные Столбы», находится в 7 километрах от границы заповедника. Здесь проложен самый популярный – круговой – маршрут, проходящий мимо скал Дед, Внук, Бабка, Внучка, Перья, Львиные ворота, столбы с Первого по Четвертый и многих других.
Такмаковский район заповедника, вплотную прилегающий к Красноярску, расположен в долине реки Базаихи. В этом районе находятся скалы Китайская стенка, Ермак, Бородок, Сторожевой, Малый Беркут, а также массивы Такмак и Воробушки. Он граничит и с горнолыжным комплексом «Бобровый лог», с канатной дороги которого открываются потрясающие виды как на Красноярск, так и на заповедник.
Еще один скальный район – Дикие Столбы – расположен в глубине заповедника, в буферной зоне и с 2017 года закрыт для посещения.
Чтобы связать воедино все достопримечательности, по туристической части «Столбов» проложено почти 70 километров троп, которые обеспечивают доступ ко всем скалам. Сотрудниками заповедника разработано шесть основных маршрутов длиной до 16 километров, каждый из которых имеет свою степень сложности и требует разной подготовки посетителей.
Все маршруты рассчитаны на однодневное прохождение, однако желающие могут остаться на ночевку в гостевых домиках. Стоимость проживания начинается от 4,5 тысячи рублей за сутки в будние дни.
Как добраться
Доехать до заповедника «Столбы» из Красноярска можно на рейсовом автобусе, следующем в сторону Лалетино. От остановки «Турбаза» до границы заповедника идти примерно 2 километра, еще 5 – до его скальной части. Заповедник «Столбы» открыт ежедневно, вход для посетителей свободный.
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