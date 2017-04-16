Пасхальное богослужение в Москве: молитвы, крестный ход и Благодатный огонь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где прошло зажжение прибывшего из Иерусалима Благодатного огня.

Для участия в праздничном богослужении в главном храме России собрались тысячи верующих. Среди присутствующих были в том числе и Владимир Путин, Дмитрий Медведев с супругой, а также Сергей Собянин.

Богослужение традиционно началось с крестного хода, затем Патриарх провел зажжение Благодатного огня, который был доставлен из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного.

"Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути",- отметил Патриарх.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.