Пасхальное богослужение в Москве: молитвы, крестный ход и Благодатный огонь

Для участия в праздничном богослужении в главном храме России собрались тысячи верующих. Среди присутствующих были в том числе и Владимир Путин, Дмитрий Медведев с супругой, а также Сергей Собянин.
Богослужение традиционно началось с крестного хода, затем Патриарх провел зажжение Благодатного огня, который был доставлен из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного.
"Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути",- отметил Патриарх.
Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.