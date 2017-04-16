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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В храме Христа Спасителя началась праздничная ночная пасхальная служба

00:0016.04.2017
(обновлено: 00:01 16.04.2017)
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Храм Христа Спасителя и Патриарший мост через Москва-реку
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Праздничная ночная пасхальная служба началась в главном православном соборе России — храме Христа Спасителя, торжественное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По многолетней традиции к этой службе Фондом Андрея Первозванного в Москву доставлена из Иерусалима частица Благодатного огня.

Встреча Благодатного огня из Иерусалима в аэропорту Внуково-1. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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В Москву доставили Благодатный огонь

В московском аэропорту Внуково сотни людей встречали делегацию фонда с лампадой, которую доставили в храм Христа Спасителя глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

"Желаю каждому из вас почувствовать особую радость от соприкосновения с Христом, воскресшим в эту ночь", — сказал патриарх Кирилл перед началом богослужения.

Предстоятель РПЦ отметил, что люди, посещающие храм в эту ночь, "знают, что на сердце особое состояние". По словам патриарха, дело не в парадности службы или проникновенности пения хора. "Мы знаем, что даже в самых простых храмах, где нет такого торжества, как в кафедральных соборах, люди получают особую радость в сердце и живут с этой радостью", — сказал первоиерарх.

Схождение Благодатного огня на православную Пасху в Иерусалиме. 15 апреля 2017 года
© REUTERS/ Ammar Awad
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Он призвал верующих в трудные минуты жизни вспоминать о пасхальной радости, о благодати воскресения Христа.

Патриарх поздравил верующих на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и живущих в странах дальнего зарубежья

"Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути",- отметил Патриарх.

В Храме Христа Спасителя в эти минуты собралось несколько тысяч верующих, в этом году среди них особенно много молодежи.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Благодатный огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).
Руки верующих в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Особый момент церемонии — вход в храм православных арабов. Они идут по храму с барабанами и громкими возгласами, славящими Христа. Это достаточно непривычное поведение в храме, но считается, что без них Благодатный огонь не сойдет.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Появление святыни, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Согласно поверью, если огонь не сойдет, это означает, что приближается время прихода антихриста и конца света, а люди, находящиеся в храме Гроба Господня, погибнут.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Чудо схождения Благодатного Огня могут увидеть не только туристы и паломники — оно происходит перед лицом всего мира и регулярно транслируется по телевидению и по интернету.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Российская делегация доставляет огонь в особых лампадах в аэропорт, откуда он отправляется спецрейсом в Москву.
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Религия и мировоззрение
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