Затерянный библейский город нашли под военной базой в Израиле

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Археологи нашли на территории тренировочной базы израильских войск следы города эпохи Первого Храма, считавшегося навсегда утерянным после землетрясения, сообщает агентство Jewish Press.

Раскопки проводились рядом с городом Бейт-Эль в Самарии. Ученые выяснили, что изначально жителями поселения были всего несколько десятков человек. В период персидского господства в Палестине и эпоху Хасмонеев (II-I века до нашей эры) населенный пункт разросся до города.

"Это удивительное открытие! Мы нашли ключи от дверей жилых домов, инструменты, которые использовались евреями, и строения, относящиеся к тому периоду (Первого Храма)", — делится Евгений Ахаронович, археолог администрации Бейт-Эля.

Ученые выяснили, что в период господства римлян город долгое время оставался заброшенным. Однако уже в византийский период он стал заселяться христианскими монахами, которые построили здесь монастырь. Археологи раскопали церковь, монашескую трапезную и очень хорошо сохранившуюся баню.

"Византийское поселение продолжало существовать вплоть до вторжения мусульман в VII веке, когда оно было разрушено, а христианские жители изгнаны. Их место заняли мусульмане. Находки, относящиеся к тому периоду, включают склады с большим количеством бочек, которые использовались для торговли оливковым маслом", — рассказывает Ахаронович.

По его словам, город буквально ушел под землю в результате землетрясения 748 года и с тех пор считался навсегда утерянным.