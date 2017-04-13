Религиозные праздники 14 апреля

14 апреля у православных и католиков Великая (Страстная) пятница — воспоминание Страстей Господних.

Великая (Страстная) пятница — воспоминание Страстей Господних

Пятница Страстной недели посвящена воспоминанию крестной смерти Иисучс и снятию с креста и погребения Его тела.

Рассказ о дне страданий Спасителя есть у каждого из четырех евангелистов. Все они повествуют о событиях, происходивших с ночи четверга до вечера пятницы: после Тайной Вечери и прощальной беседы Иисус с учениками отправился в Гефсиманию — сад у подножия Масличной (Елеонской) горы, — где они провели часть ночи (ученики в дреме, а Христос — в молитвенном подвиге) до прихода Иуды Искариота с вооруженной толпой от первосвященников и старейшин израильских. Спаситель был арестован, а его ученики разбежались.

Иисус был отведен к первосвященнику Анне, а затем предстал перед Каиафой (до рассвета) и судом синедриона (утром), который приговорил Его к смерти. В это время апостол Петр, следовавший за Учителем и ожидавший исхода дела во дворе, трижды отрекся от Него.

После вынесения приговора Христа доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату (он был полномочным представителем римской власти и помимо прочего утверждал смертные приговоры), который отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, властвовавшему в Галилее (ибо Иисус был из Галилеи). Тем самым Понтий Пилат хотел переложить на Ирода ответственность за смерть Христа.

После допроса, поругания и осмеяния у Ирода Иисус снова был приведен к Пилату. Несмотря на свое желание отпустить Христа и после нескольких неудачных попыток сделать это, Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы предал Его на распятие. Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда наложил на себя руки.

После бичевания и поругания в претории Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами, разделившими между собой Его одежду, на Голгофе (Лобном месте, где, по преданию, был похоронен череп Адама). Претерпев несколько часов крестных страданий, свидетелями которых было множество народа, Иисус Христос умер на кресте, "и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли" (Мф 27. 51-52).

Двое из Его тайных учеников Иосиф Аримафейский и Никодим сняли тело Иисуса с креста, обвили его плащаницей и похоронили "во гробе" — небольшой пещере неподалеку от Голгофы, закрыв ее большим камнем. При погребении присутствовали женщины — последовательницы Христа.

На другой день по просьбе израильских старейшин, боявшихся, что ученики Иисуса украдут Его тело и объявят о воскресении, Понтий Пилат приказал римским солдатам, опечатав пещеру, охранять ее, а на следующий день произошло Воскресение Христово.

Вера в то, что Сын Божий воплотился, пострадал и воскрес, составляет основу и главное благовестие христианства, поэтому Великая пятница, Великая суббота и Пасха — центральные дни в церковном календаре.

Совершая в Великую пятницу "последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа", православная церковь все эти события отмечает особыми богослужениями: взятие Спасителя под стражу в Гефсиманском саду и осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) — богослужением утрени; ведение Его на суд к Пилату — богослужением первого часа (Мф. 27, 2); осуждение Его на суде у Пилата — совершением третьего часа; крестные страдания Христа — шестым часом; время смерти — девятым часом; а снятие тела Христова со креста — вечернею.

Литургии в Великую пятницу не бывает ни у православных, ни у католиков, потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву. Вместо нее в православных храмах совершаются Царские часы (название это исключительно русское и связано с тем, что московские цари обязательно участвовали в этом богослужении).

Ветхозаветные паремии (отрывки из Священного Писания), читающиеся на часах, содержат пророчества о страстях Христовых: пророчество о 30 сребренниках (Зах. 11:10-13), о страданиях Сына Божьего (Ис. 50:4-11; Ис. 52:13 — 54:1), жалоба Иеремии на своих сограждан, пожелавших убить пророка и Божие увещание о долготерпении и милосердии (Иер. 11: 18-23 и Иер. 12:1-15).

Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте — в воспоминание снятия с креста и погребения Его тела. На вечерне священнослужители поднимают Плащаницу (изображение Христа, лежащего во гробе) с престола (как бы с Голгофы) и выносят ее из алтаря на середину храма. С конца XVII века этот чин изнесения (в просторечии — выноса) Плащаницы совершается в православной церкви повсеместно.

Плащаница полагается на "гробнице" (особо приготовленном столе в центре храма) и все священнослужители и молящиеся поклоняются ей, целуя язвы изображенного на ней Господа – прободенное ребро и пробитые гвоздями руки и ноги Спасителя.

Плащаница остается посреди храма до пасхальной полунощницы — в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

У католиков в этот день проходит богослужение Крестного пути, во время которого священник и прихожане обходят 14 "стояний", размещенных по периметру каждой католической церкви латинского обряда.

Во время этих "стояний" верующие вспоминают, как Иисуса осуждали на смерть, как Он взял крест на свои плечи, как первый раз упал, как встретид Деву Марию по пути на Голгофу, как Симон Кириниянин помог Христу нести крест, как святая Вероника отерла Ему лицо, как Он упал во второй раз, как утешал плачущих женщин, упал в третий раз, как Его обнажили, как прибили к кресту, как Он умер на кресте, как Его сняли с креста и как погребли.

Вечером проходит особое богослужение Страстей Господних. Во время него с алтаря бывают сняты все покровы, свечи и крест, не играют музыкальные инструменты и не звонят колокола — в знак скорби по Спасителю. Священник и диакон в облачениях красного цвета подходят к алтарю, простираются перед ним ниц или становятся на колени, и все верующие некоторое время молятся в полной тишине. Затем священник, провозглашает молитву Страстной пятницы.

Во время этой службы читаются "Страсти Господни" — фрагмент Евангелия от прощальной беседы Христа с учениками после Тайной вечери до Его погребения — и происходит поклонение Кресту, который выносят к алтарю закрытым покровом и постепенно открывают при троекратном возгласе священника: "Вот древо Креста, на котором был распят Спаситель мира".