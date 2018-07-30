РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Интервью и аналитика

Патриарх Африки: давлению на Церковь на Украине нельзя поддаваться

Сюжет:
Празднование 1030-летия Крещения Руси (58)
01271
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II на праздновании 1030-летия Крещения РусиПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II на праздновании 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор приехал на 1030-летие Крещения Руси в Москву и провел в России не один день. О целях своего визита, о взгляде одной из древнейших и крупнейших поместных православных церквей мира на положение верующих на Украине и политическое давление в вопросе об автокефалии, о гонениях на христиан в Африке и проблеме беженцев он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Наталия Федотова.

— Ваше блаженство, какова главная цель вашего визита, почему вы решили участвовать в праздновании 1030-летия Крещения Руси?

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Митрополит Иларион: конфликты уйдут, а единство народов Руси останется

— Я приехал, потому что очень люблю Россию. И с юных лет хотел почувствовать, что такое русская жизнь и что значит принадлежать к Русской церкви. Более тридцати лет назад я приехал служить в Одессу в качестве экзарха Александрийского патриарха в России, с тех пор моя любовь только крепнет. И хотя в эти дни я должен был находиться с православной миссией в Африке, я отложил это и приехал сюда. Когда радуется одна Церковь, должна радоваться и другая Церковь.

— Что вы думаете о положении канонической Церкви на Украине и обсуждаемом там сегодня вопросе автокефалии?

— Церковь должна управляться согласно священным канонам. У политиков есть свои соображения, указания, распоряжения, но политики приходят и уходят, а Церковь существует незыблемо уже две тысячи лет. В этом смысле Александрийский патриархат согласен с мнением Русской церкви о том, что политическому давлению нельзя поддаваться. Когда разделяются государства, а потом и Церковь — это неправильно.

— А какие страны и народы объединяет сегодня Александрийская православная церковь и сколько в ней верующих?

— У меня в юрисдикции 54 страны, две тысячи школ, три тысячи больниц и, думаю, больше 15 миллионов православных. Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше миссионеров, потому что верующих становится все больше и больше.

— Как проходит православная миссия в Африке и как выстраиваются отношения с представителями других конфессий?

— У нас очень хорошие отношения и с католиками, и с протестантами, сложности и реалии жизни заставляют перешагивать недопонимания. Мы часто сталкиваемся с бедностью, смертью, болезнями и, естественно, друг другу помогаем, потому что условия очень сложные. Мы не можем себе позволить такую роскошь, как долгие беседы о догматических разночтениях, глядя в глаза тысячам детей, которые протягивают свои ручки и просят есть.

— Где сегодня существует угроза жизни христиан?

Распятия и иконы в разрушенной церкви Непорочного Зачатия в Каракоше, Ирак
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Крест Востока. Выживут ли христианские общины после "арабской весны"

— Главным образом в Южном Судане, Ливии, Кении и в Северной Африке. Нас очень беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. В эпицентре находится Египет (где расположен город Александрия с кафедрой Александрийской православной церкви. — Прим. ред.). Но, слава Богу, нынешний президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси предпринимает активные усилия, чтобы окончательно уничтожить, расформировать террористические силы и призвать людей, принадлежащих к разным религиозным и национальным группам, жить мирно.

— Что наиболее важно в отношениях с мусульманами?

— Очень важно различать ислам экстремистского толка и ислам, исповедуя который, люди мирно живут, читая Коран, и молятся, — мы это видим как никто иной.

— Какие еще проблемы христианского мира актуальны для вас?

— В начале месяца предстоятели и представители Восточных церквей встретились в Бари (во встрече также приняли участие папа римский Франциск и митрополит Волоколамский Иларион. — Прим. ред.). И каждый говорил о тех сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться. Я говорил о проблеме беженцев, потому что Северная Африка — дверь, через которую проходят люди, пересекая Средиземноморье, чтобы попасть в Европу. Беженцы — это огромная проблема, которую Европа до сих пор не поняла и еще не решила.

— Что вы думаете о современной России и ее духовной жизни?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл отметил силу общей веры русских, украинцев и белорусов

— Мне было очень радостно в Москве после литургии во время крестного хода к памятнику князю Владимиру оказаться рядом с президентом Путиным, который с интересом спрашивал меня о ситуации в Египте, о президенте страны, которого он пригласил приехать в Россию. И он выразил свои сердечные соболезнования в связи со страшными пожарами, которые унесли жизни людей в Греции на днях. Мы все друг за друга болеем.

Сердечно благодарен патриарху Кириллу, который с большой любовью помогает мне совершать служение. Русская церковь — сильная церковь. Мы — историческая церковь. Я рад, что мы столько лет идем вместе, бок о бок.

Мне радостно также видеть развитие России: с каждым моим приездом города и деревни становятся красивее. Русский народ — героический народ. Хочу призвать людей оставаться верными православию, иметь надежду, любовь и оптимизм. Христос — это мир мира.

Комментировать
Интервью и аналитика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена