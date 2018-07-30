Патриарх Африки: давлению на Церковь на Украине нельзя поддаваться

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор приехал на 1030-летие Крещения Руси в Москву и провел в России не один день. О целях своего визита, о взгляде одной из древнейших и крупнейших поместных православных церквей мира на положение верующих на Украине и политическое давление в вопросе об автокефалии, о гонениях на христиан в Африке и проблеме беженцев он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Наталия Федотова.

— Ваше блаженство, какова главная цель вашего визита, почему вы решили участвовать в праздновании 1030-летия Крещения Руси?

— Я приехал, потому что очень люблю Россию. И с юных лет хотел почувствовать, что такое русская жизнь и что значит принадлежать к Русской церкви. Более тридцати лет назад я приехал служить в Одессу в качестве экзарха Александрийского патриарха в России, с тех пор моя любовь только крепнет. И хотя в эти дни я должен был находиться с православной миссией в Африке, я отложил это и приехал сюда. Когда радуется одна Церковь, должна радоваться и другая Церковь.

— Что вы думаете о положении канонической Церкви на Украине и обсуждаемом там сегодня вопросе автокефалии?

— Церковь должна управляться согласно священным канонам. У политиков есть свои соображения, указания, распоряжения, но политики приходят и уходят, а Церковь существует незыблемо уже две тысячи лет. В этом смысле Александрийский патриархат согласен с мнением Русской церкви о том, что политическому давлению нельзя поддаваться. Когда разделяются государства, а потом и Церковь — это неправильно.

— А какие страны и народы объединяет сегодня Александрийская православная церковь и сколько в ней верующих?

— У меня в юрисдикции 54 страны, две тысячи школ, три тысячи больниц и, думаю, больше 15 миллионов православных. Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше миссионеров, потому что верующих становится все больше и больше.

— Как проходит православная миссия в Африке и как выстраиваются отношения с представителями других конфессий?

— У нас очень хорошие отношения и с католиками, и с протестантами, сложности и реалии жизни заставляют перешагивать недопонимания. Мы часто сталкиваемся с бедностью, смертью, болезнями и, естественно, друг другу помогаем, потому что условия очень сложные. Мы не можем себе позволить такую роскошь, как долгие беседы о догматических разночтениях, глядя в глаза тысячам детей, которые протягивают свои ручки и просят есть.

— Где сегодня существует угроза жизни христиан?

— Главным образом в Южном Судане, Ливии, Кении и в Северной Африке. Нас очень беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. В эпицентре находится Египет (где расположен город Александрия с кафедрой Александрийской православной церкви. — Прим. ред.). Но, слава Богу, нынешний президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси предпринимает активные усилия, чтобы окончательно уничтожить, расформировать террористические силы и призвать людей, принадлежащих к разным религиозным и национальным группам, жить мирно.

— Что наиболее важно в отношениях с мусульманами?

— Очень важно различать ислам экстремистского толка и ислам, исповедуя который, люди мирно живут, читая Коран, и молятся, — мы это видим как никто иной.



— Какие еще проблемы христианского мира актуальны для вас?

— В начале месяца предстоятели и представители Восточных церквей встретились в Бари (во встрече также приняли участие папа римский Франциск и митрополит Волоколамский Иларион. — Прим. ред.). И каждый говорил о тех сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться. Я говорил о проблеме беженцев, потому что Северная Африка — дверь, через которую проходят люди, пересекая Средиземноморье, чтобы попасть в Европу. Беженцы — это огромная проблема, которую Европа до сих пор не поняла и еще не решила.

— Что вы думаете о современной России и ее духовной жизни?

— Мне было очень радостно в Москве после литургии во время крестного хода к памятнику князю Владимиру оказаться рядом с президентом Путиным, который с интересом спрашивал меня о ситуации в Египте, о президенте страны, которого он пригласил приехать в Россию. И он выразил свои сердечные соболезнования в связи со страшными пожарами, которые унесли жизни людей в Греции на днях. Мы все друг за друга болеем.

Сердечно благодарен патриарху Кириллу, который с большой любовью помогает мне совершать служение. Русская церковь — сильная церковь. Мы — историческая церковь. Я рад, что мы столько лет идем вместе, бок о бок.

Мне радостно также видеть развитие России: с каждым моим приездом города и деревни становятся красивее. Русский народ — героический народ. Хочу призвать людей оставаться верными православию, иметь надежду, любовь и оптимизм. Христос — это мир мира.