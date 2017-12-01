Член комиссии РПЦ по переговорам с КП: нужно прекращение насилия

Архиерейский собор — 2017 еще не завершился, но уже ознаменовался сенсацией. Глава самопровозглашенного "Киевского патриархата", отлученный от Русской православной церкви Филарет Денисенко обратился к патриарху и епископату РПЦ с предложением "о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе", а также попросил прощения. Архиерейский собор назвал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию "для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения". О деталях начинающегося диалога в интервью РИА Новости рассказал член созданной комиссии, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Беседовала Ольга Липич.



- Отец Николай, письмо Филарета Денисенко настолько неожиданно, что информация о нем сразу же вызвала волну различных публикаций, в том числе с комментариями-опровержениями. Уверены ли Вы в его подлинности?

— Мы ведем речь о реально существующем письме, которое я держал в руках, с подписью бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета.

Церковь не может отвечать за ту интерпретацию, которую некоторые СМИ дают определению Архиерейского собора. Определение опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви. И я рекомендовал бы внимательно читать его всем, кто заинтересован в реальном преодолении раскола, последствия которого весьма болезненно сказываются на состоянии гражданского мира в Украине и на взаимоотношениях между нашими братскими народами.

- Согласно определению собора, в письме бывшего митрополита Филарета содержится просьба о восстановлении общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе и об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях". Могут ли в связи с этим быть отменены такие решения в отношении самого Филарета, отлученного от Церкви еще в 1997 году?

— Предметом диалога является преодоление раскола, а прещения были вызваны фактом совершившегося раскола. Это означает, что если диалог будет успешным, то возникнут предпосылки для нового рассмотрения тех решений, которые принимались Церковью по этому вопросу в прошлом.

Цель канонических прещений всегда заключалась в сохранении единства Церкви и в заботе о спасении человеческих душ.

- Прецеденты отмены прещений были?

— В истории Церкви были случаи, когда ранее наложенные прещения пересматривались последующими соборами.



- А когда и каких результатов может достичь данный диалог?

— Предсказывать возможные результаты диалога и сроки его завершения в настоящее время, конечно, невозможно. Мы стоим в самом начале большого пути.



- И все же: может ли единство с отколовшимися на Украине быть восстановлено в обозримом будущем?

— Об этом, вероятно, будут судить последующие соборы, если созданная для ведения переговоров комиссия и ее усилия по налаживанию диалога принесут добрые плоды.



- Что планируется делать с приходами и духовенством самопровозглашенного Киевского патриархата, что ожидается от них? Как быть с захватами храмов канонической УПЦ МП?

— Хотелось бы, чтобы для диалога была создана благоприятная почва. Нужно прекращение враждебной риторики. Нужно прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих из храмов.

- Вы полагаете, эти попытки прекратятся после означенного письма Филарета и решения Архиерейского собора РПЦ о дальнейших переговорах?

— Мы исходим из того, что предложение о диалоге, с которым к нам обратились представители так называемого Киевского патриархата, предполагает готовность отказаться от таких действий по отношению к Украинской православной церкви, которые практиковались в прошлом.



- С кем из "так называемого Киевского патриархата" будет общаться комиссия Московского патриархата, в которую Вы вошли?

— Ответить на этот вопрос — уже задача отделившихся братьев.

- Как понимаю, со стороны Филарета Денисенко впервые за 25 лет было выражено такое стремление к восстановлению церковного единства на Украине. Архиерейский собор РПЦ откликнулся созданием комиссии для переговоров. Есть ли у нее особенности?

— Да. Большинство архиереев в составе комиссии, большинство ее членов — из Украинской православной церкви.

- Какое значение имеет этот процесс для истории и будущего Церкви?

— Жизнь покажет. Очень важно, что на Архиерейском соборе Русской православной церкви не было существенных разногласий в отношении целесообразности начала диалога.

Напомню, что сегодняшнее решение собора — это продолжение той линии, которой наша Церковь придерживается на протяжении всех этих 25 лет (с того момента, как существует церковный раскол на Украине — ред.). В 2008 году Архиерейский собор в определении "О единстве Церкви" одобрил усилия Украинской православной церкви по преодолению раскола посредством диалога. В основе этого диалога — верность каноническому преданию Церкви и стремление возвратить в церковное общение отделившихся от спасительного единства.