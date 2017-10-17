Киево-Печерская лавра под ударом: спасет ли СБУ "москалей в рясах"

Антон Скрипунов

"Бей москалей!" — с этим криком толпа вооруженных дубинками и прутьями людей прорывается в Киево-Печерскую лавру сквозь живой щит из женщин и монахов. Сотрудники МВД сохраняют нейтралитет до тех пор, пока в дело не вмешивается ОМОН и не разгоняет нападающих, а заодно и милицию. Эти события лета 1992 года могут сегодня повториться. На днях об этом публично заявил наместник лавры митрополит Павел. Нападения ожидали 14 октября, но его, к счастью, не случилось. Однако уже на следующий день СБУ Украины предупредила о "готовящихся провокациях" 17 октября.

Украинские власти пытаются, с одной стороны, вроде бы защитить центр Украинской церкви от радикалов, а с другой — передать обитель тем, кто с этими радикалами братается. О том, кому выгодно подставлять верующих и почему украинские спецслужбы могут оказаться бессильны, — в материале РИА Новости.

Виноваты чужие. А может, и свои

Официальные версии СБУ о том, кто стоит за возможными нападениями, утром 15 октября начинались словами "на самом деле", а уже в конце того же дня — "по всей видимости".

"СБУ официально информирует, что на самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением стоят представители так называемого "Комитета спасения Украины", — уверяли они поначалу.

Эту организацию возглавляет бывший премьер-министр страны Николай Азаров, имевший хорошие отношения с Украинской православной церковью. Сейчас "Комитет спасения Украины" и Церковь объединяет стремление как можно скорее прекратить войну в Донбассе.

Вечером 15 октября СБУ сообщает о поимке радикалов из объединения "Революционные правые силы" с двумя автоматами и тремя гранатометами. Их обвиняют в подготовке провокации 17 октября — на этот день у стен Рады запланирована массовая акция протеста. Ее последствий опасаются и в лавре.

Провальные "разоблачения"

За последние месяцы это далеко не первый случай, когда насельники Киево-Печерской лавры бьют тревогу. В июле митрополит Павел обратил внимание властей на масштабную информационную атаку на монастырь.

"К сожалению, заказные телепрограммы и публикации сопровождаются клеветой и неподкрепленными никакими доказательствами безосновательными обвинениями лавры в антигосударственной деятельности, сотрудничестве с террористами и иностранными спецслужбами, открытыми угрозами захвата монастыря. Эти незаконные действия, разжигающие межнациональную и межконфессиональную вражду, заставляют нас обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы", — говорилось в письме иерарха УПЦ МП президенту Порошенко.

Основной темой возмутивших братию монастыря публикаций было обвинение монахов в "незаконном строительстве" на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя сама организация неоднократно это опровергала. Дело в том, что Киево-Печерская лавра делится на две части: верхнюю и нижнюю. В нижней расположен сам монастырь, а в верхней — музей. Лишь по большим праздникам в храмах верхней лавры совершаются службы. Обычно их возглавляет предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Еще монахов и сотрудников музея обвиняли в "антиукраинской деятельности": мол, те, рассказывая туристам об истории обители, не произносят слов "национальная святыня" или "национальное достояние", хотя Киево-Печерская лавра имеет официальный статус национального заповедника. Подобными "сенсационными расследованиями" украинских граждан потчевали все лето.

Святыня без головы

Ближе к сентябрю вокруг лавры разгорелся новый скандал. Представители украинского Минкульта (который отвечает в том числе за СМИ и религиозные организации) не явились на выборы гендиректора национального заповедника. Вместо этого министерство в обход поставило на эту должность своего человека, не спросив мнения сотрудников. В итоге музей уже которую неделю фактически "обезглавлен".

И хотя УПЦ МП не вмешивается в эту историю, многие на Украине говорят, что Минкульт уже давно действует в связке с "Киевским патриархатом" (который возник в 90-е годы при поддержке украинских властей и не был признан мировым православием. — Прим. ред.).

Выступления представителей министерства на недавней конференции ОБСЕ в Варшаве только подтвердили это. Украинские журналисты обратили внимание на поразительное совпадение тезисов докладчиков от Минкультуры и "филаретовцев": "Киевский патриархат" якобы самая крупная церковь на Украине (чуть больше пяти тысяч общин против 13 тысяч у УПЦ МП. — Прим. ред.), а верующие Московского патриархата — "агенты Кремля".

"С глубокой печалью украинская делегация замечает, что Украинская православная церковь Московского патриархата стала частью общей идеологической стратегии, которая направлена на реализацию основной идеи установления так называемого российского правления", — обратил внимание участников заседания ОБСЕ директор департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш.

Интересно, что накануне 14 октября, когда ждали нападения на лавру, глава СБУ Василий Грицак обвинил в этом Москву. Мол, украинские националисты тут ни при чем.

"Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве, — после всего того, что мы задокументировали в течение нескольких последних лет", — уверен Грицак.

На Украине уже давно не секрет, что "Киевский патриархат" мечтает завладеть Киево-Печерской лаврой — одним из крупнейших в Восточной Европе центров паломничества. Верующие УПЦ МП опасаются, что сценарий присвоения святыни будет, скорее всего, силовым, ведь кампания по сбору подписей за "мирную" передачу лавры "филаретовцам" в 2015 году с треском провалилась. В этой связи возникает лишь один вопрос: от кого же тогда власти будут защищать святыню? Наверное, от самих себя.