Украинские чиновники провели ревизию святынь в Почаевской лавре

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области, все святыни оказались на месте, говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Пятого декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие "экспонатов", согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. В результате проверки все святыни оказались на месте", — сказано в сообщении отдела УПЦ МП. Ревизия была проведена в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.
Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.