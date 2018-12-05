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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украинские чиновники провели ревизию святынь в Почаевской лавре

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (550)
01293
© Depositphotos / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фотоСвято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
© Depositphotos / borisb17

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области, все святыни оказались на месте, говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Почаевская Свято-Успенская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры. Лавра относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но в в конце ноября министерство юстиции Украины отменило решение о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ.

"Пятого декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие "экспонатов", согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. В результате проверки все святыни оказались на месте", — сказано в сообщении отдела УПЦ МП. Ревизия была проведена в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть

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