ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Автокефалия "единой церкви" на Украине будет номинальной, заявили в РПЦ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (547)
07973
© AFP 2018 / Genya SavilovПредстоятель неканонической церковной структуры Украины патриарх Филарет. Архивное фотоПредстоятель неканонической церковной структуры Украины патриарх Филарет. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Автокефалия создаваемой церковной структуры на Украине будет номинальной, при этом "объединительный собор" не будет иметь права пересмотреть уже утвержденный Синодом Константинопольского патриархата проект устава и томоса об автокефалии новой организации, заявил в среду РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr ранее опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. По информации издания, новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской – ее главой будет митрополит, а не патриарх. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископ.

В проекте устава, о котором сообщают также некоторые украинские СМИ, сказано, что "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, и она будет "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Архиерейский собор новой церкви должен по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, который будет сообщать ей свои решения. "Единая поместная церковь" также не может самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения. В проекте содержится и ряд других требований.

"Появившиеся в СМИ выдержки из проекта устава этой структуры говорят о том, что эта автокефалия будет номинальной, а Константинополь заранее резервирует за собой права, закрепляющие зависимость от него новой церкви. Этот документ разработан Константинопольским патриархатом для того, чтобы создать прецедент осуществления на практике новоизмышленной доктрины о своем "первенстве без равных", не соответствующей традиционному православному учению о природе Церкви", — сказал Якимчук.

Патриарх Варфоломей. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Варфоломей опасается давать автокефалию украинской церкви, считает эксперт
Представитель ОВЦС отметил, что заявления представителей властей Украины о том, что проект устава может быть пересмотрен на упомянутом соборе, "следует воспринимать с изрядной долей скептицизма, поскольку сверстанный в Стамбуле устав по своему содержанию не может не соответствовать изготовленному там же томосу об автокефалии, который собор в Киеве, намеченный на 15 декабря, пересмотреть уже точно не сможет".

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Эту информацию позднее подтвердили РИА Новости и в Константинопольском патриархате.

"То, что так называемый объединительный собор анонсируют не церковные деятели, а президент Украины и подотчетные ему чиновники, лишний раз подтверждает факт незаконного вмешательства светских чиновников во внутренние дела Церкви", — добавил Якимчук, комментируя заявление Порошенко.

Он отметил, что в своих комментариях украинские чиновники "лукаво уклоняются от ответа на вопрос, на каких условиях Константинопольский патриархат планирует предоставить автокефалию создаваемой украинскими властями церковной структуре".

Представители Украинской православной церкви. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
"Объединительный" собор на Украине станет позорной страницей, заявили в РПЦ
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Раскол в православном мире: быть или не быть

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена