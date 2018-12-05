Автокефалия "единой церкви" на Украине будет номинальной, заявили в РПЦ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Автокефалия создаваемой церковной структуры на Украине будет номинальной, при этом "объединительный собор" не будет иметь права пересмотреть уже утвержденный Синодом Константинопольского патриархата проект устава и томоса об автокефалии новой организации, заявил в среду РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr ранее опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. По информации издания, новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской – ее главой будет митрополит, а не патриарх. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископ.

В проекте устава, о котором сообщают также некоторые украинские СМИ, сказано, что "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, и она будет "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Архиерейский собор новой церкви должен по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, который будет сообщать ей свои решения. "Единая поместная церковь" также не может самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения. В проекте содержится и ряд других требований.

"Появившиеся в СМИ выдержки из проекта устава этой структуры говорят о том, что эта автокефалия будет номинальной, а Константинополь заранее резервирует за собой права, закрепляющие зависимость от него новой церкви. Этот документ разработан Константинопольским патриархатом для того, чтобы создать прецедент осуществления на практике новоизмышленной доктрины о своем "первенстве без равных", не соответствующей традиционному православному учению о природе Церкви", — сказал Якимчук.

Представитель ОВЦС отметил, что заявления представителей властей Украины о том, что проект устава может быть пересмотрен на упомянутом соборе, "следует воспринимать с изрядной долей скептицизма, поскольку сверстанный в Стамбуле устав по своему содержанию не может не соответствовать изготовленному там же томосу об автокефалии, который собор в Киеве, намеченный на 15 декабря, пересмотреть уже точно не сможет".

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Эту информацию позднее подтвердили РИА Новости и в Константинопольском патриархате.

"То, что так называемый объединительный собор анонсируют не церковные деятели, а президент Украины и подотчетные ему чиновники, лишний раз подтверждает факт незаконного вмешательства светских чиновников во внутренние дела Церкви", — добавил Якимчук, комментируя заявление Порошенко.

Он отметил, что в своих комментариях украинские чиновники "лукаво уклоняются от ответа на вопрос, на каких условиях Константинопольский патриархат планирует предоставить автокефалию создаваемой украинскими властями церковной структуре".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.