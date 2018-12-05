"Объединительный" собор на Украине станет позорной страницей, заявили в РПЦ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Так называемый "объединительный" собор на Украине останется "позорной страницей" в церковной истории и не будет принят православным миром, считает заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Объединительный собор", если и состоится, так и останется в истории позорной страницей, неудавшейся попыткой древней церкви давно несуществующей империи освятить своим авторитетом насилие государства над верующими, принять в общение анафему, оправдать и легализовать раскол. А потом еще заставить всю мировую православную семью, все поместные православные церкви признать и оправдать свершившееся, потому что "куда же они денутся", придётся, мол, признать "превосходство нашего рода", — заявил в среду протоиерей Николай Балашов РИА Новости.

"Не выйдет! Не попустит того Господь", — добавил он.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.