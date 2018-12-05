"Новая украинская церковь" будет зависеть от Константинополя, заявили в РПЦ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Создаваемая на Украине "единая церковь" будет зависима от Константинопольского патриархата во всех ключевых вопросах, ей даже не доверили самостоятельно подготовить свой устав, заявил в среду РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Константинополь перехитрил украинских госчиновников. Религиозной организации, которую пытается наскоро слепить из раскольников президент Порошенко в качестве своего главного предвыборного проекта, под видом "автокефалии" подсунули зависимость от Фанара во всех ключевых вопросах. "Единой церкви" даже не доверили самостоятельно сочинить собственный устав", — сказал протоиерей Николай Балашов, комментируя опубликованные в СМИ положения устава создаваемой на Украине структуры.

Он отметил, что каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата с правами широкой автономии, не именуется автокефальной, но обладает значительно большей самостоятельностью. При этом, в отличие от УПЦ, создаваемая "единая поместная церковь" не будет обладать никакими возможностями влияния на решения, принимаемые в отношении ее Константинопольским патриархатом, подчеркнул замглавы синодального отдела.

"А ведь года не прошло, как Филарет Денисенко (глава неканонической церковной структуры – ред.) в одном из интервью говорил: "Какая разница — подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина — независимое государство", – обосновывая тем требование полной и безоговорочной автокефалии. И вот пришлось уже отказаться и от "патриаршества", и от реальной независимости, и от планов лично возглавить "объединительный собор", куда, по слухам, "бывшего митрополита Киевского", как именуют теперь Филарета греки, планируют и вовсе не пустить во избежание неожиданностей. Совсем другие люди теперь руководят процессом. И озабочены они главным образом надежным закреплением многочисленных "ставропигий", то есть собственных угодий Фанара на Украине. Среди них – и Киево-Печерская лавра, и Манявский скит", — сказал Балашов.

По его словам, "объединительный собор" его заморские руководители организовать самостоятельно не в силах" и "эта часть работы доверена украинским властям".

"Какими методами при этом намерены "обеспечивать явку", мы видим из акций последних дней в отношении "непослушной" Украинской православной церкви: вызовы на допросы и "беседы" в СБУ, обыски и угрозы возбуждения уголовных дел. А за спинами у следователей и оперативников угадываются фигуры наших братьев из Константинопольского патриархата, увы. Они и служат идеологами того прекрасного "объединения всех православных Украины", которое должно состояться уже в текущем месяце под эгидой Фанара. Тем же, кто не пожелает "добровольно" преклониться под "чужое ярмо с неверными" (2 Кор. 6:14), уготованы лишение храмов и святынь, лишение даже права именоваться собственным именем, а также перспектива преследования по уголовным статьям за непризнание каноничности новой государственно-церковной конструкции", — добавил собеседник агентства.

Представитель Русской православной церкви уверен, что "ничего доброго из этого не получится": "Бог поругаем не бывает, и "адовы врата" Церковь Его не поглотят".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.